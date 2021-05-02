DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

Kuzey Makedonya'da ilk teravih namazı kılındı
Şanlıurfa'da elektrik direğinde patlama
Kırgızistan ve Tacikistan’ın çatışmasında Türkiye uzlaşma için devrede
İtalya'da aşılananların sayısı 20 milyonu geçti
Fuat Oktay: Emeğin, dayanışmanın gücünü kadınlarımızda görmek bizleri çok mutlu ediyor
Ordu-Giresun Havalimanı'na ulaşıma sis engeli
Ürdün’den Hristiyanları engelleyen İsrail’e tepki
Fransa'da ''1 Mayıs'' bilançosu: 27 yaralı, 39 gözaltı
Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım’dan açıklama: Yanlış anlaşıldım
Türk futbolcuların golleri Fransız kulübe galibiyet getirdi
Berlusconi taburcu edildi
Libya Başbakanı Dibeybe, Türk işçilerle iftar yaptı
Bakan Soylu’dan “Emniyet genelgesi” ile ilgili açıklama
İhvan'dan Türkiye'ye teşekkür
Erdoğan, Mahruze Keleş'i ziyaret etti

İSTANBUL

20:08:00

İftar vakti

BURSA

20:06

04:18
20:06
SAHUR
İFTAR

ANKARA

19:51

04:04
19:51
SAHUR
İFTAR

SİVAS

19:34

03:48
19:34
SAHUR
İFTAR

ERZURUM

19:17

03:30
19:17
SAHUR
İFTAR

HAKKARİ

19:02

03:30
19:02
SAHUR
İFTAR

İSTANBUL

20:08:00

İftar vakti

ANKARA

19:51

04:04
SAHUR
19:51
İFTAR

ERZURUM

19:17

03:30
SAHUR
19:17
İFTAR

Fransa'da ''1 Mayıs'' bilançosu: 27 yaralı, 39 gözaltı

Başkent Paris'te sendikaların ve sivil toplum kuruluşlarının düzenlediği 1 Mayıs etkinliklerinde 39 kişi gözaltına alındı.

ABONE OL

Google News - Timeturk
02.05.2021 01:38:57
Fransa'da ''1 Mayıs'' bilançosu: 27 yaralı, 39 gözaltı

Fransa'da düzenlenen 1 Mayıs gösterilerinde çıkan olaylarda 39 kişi gözaltına alındı.

Eylemde, göstericiler ile polis arasında zaman zaman arbede yaşanırken, eylemciler bir çöp bidonunu ateşe verdi, bir bankanın camını kırdı ve çevreye zarar verdi.

Polis, çeşitli maddeler atan protestoculara biber gazı ve tazyikli suyla müdahale etti.

İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, başkentteki gösteride 34 kişinin gözaltına alındığını belirtti.

Lyon'da yapılan eylemde çıkan olaylarda 27 polis yaralandı, 5 kişi gözaltına alındı.

Lille ve Nantes kentlerindeki gösterilerde polis, eylemcilere biber gazıyla müdahale etti.

Düzenlenen gösterilere, İçişleri Bakanlığına göre 106 bin, organizatörlere göre de 150 bin kişi katıldı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş
İHH Ramazan
İHH Ramazan