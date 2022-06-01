Fransa çok konuşulacak bir yasağa imza attı

Fransa hükümeti, oyunlar konusunda çok konuşulacak bir karara imza attı ve İngilizce terimleri yasakladığını açıkladı..Tüm devlet çalışanları için bağlayıcı olan değişiklikler hükümetin resmi gazetesinde yayınlandı.

İngiliz jargonunun ülkenin her köşesini işgal etmesinden rahatsız olan Fransızlar, bu konuda atacakları ilk adımı oyun alanında atmaya karar verdi.

AFP'ye göre, iş dünyasında ve başka yerlerde yaygın olarak kullanılmasına rağmen, hükümet oyun dünyasını seçti ve "streamer" ve "cloud gaming" gibi İngilizce terimlerin resmi yazışmalarda kullanımını yasakladı.

Örnek olarak verdiğimiz bu iki terim yerine artık çok daha karmaşık olan “joueur-animateur en direct” ve “jeu video ennuage” terimleri kullanılacak.

Değişiklikler, geçmişte oyun endüstrisini bir Fransız ekonomik başarı öyküsü olarak lanse eden Fransa Kültür Bakanlığı'na danışılarak yapıldı. Bununla birlikte yetkililer, AFP'ye İngilizce terimlerin oyuncu olmayanlar için bir "anlama engeli" olabileceğinden endişe duyduklarını söyledi.

Aslında bu sağlam bir argüman. Zira oyun oynamayan birçok Fransız'ın "streamer" ve "cloud gaming" gibi terimlerin ne anlama geldiğine dair hiçbir fikri olmaması son derece normal.

Değişiklikler hükümetin resmi gazetesinde yayınlandı. Yani tüm devlet çalışanları için bağlayıcı. Ancak, günlük kullanımda ve hatta Fransız web sitelerinde veya gazetelerinde bir yasak söz konusu değil.

Kaynak: chip.com.tr .