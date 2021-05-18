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Fransa Başbakanı Castex: Gazze'deki sivil nüfusun akıbeti konusunda endişeliyiz

Fransa Başbakanı Jean Castex, İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarına ilişkin, Gazze'deki siviller için endişeli olduklarını bildirdi.

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18.05.2021 20:38:42
Fransa Başbakanı Castex: Gazze'deki sivil nüfusun akıbeti konusunda endişeliyiz

Ulusal Mecliste milletvekillerini sorularını yanıtlayan Castex, tüm taraflara şiddete ve provokasyonlara derhal son vermeleri çağrısında bulundu.

Gazze'ye önemli bir geçiş noktasını kapatan İsrail'e, Gazze'ye hızlı ve engelsiz yardım girişine izin vermesi çağrısı yapan Castex, durumun gerçekten aşırı kötü ve endişe verici bir hal aldığını, insani bilançonun çok ağır olduğunu vurguladı.

Castex, Gazze'nin 15 yıldır abluka altında olduğunu anımsatarak, "Gazze'deki sivil nüfusun akıbeti konusunda endişeliyiz." ifadesini kullandı.

Fransa İsrail'i sömürgeleştirme politikaları konusunda uyardı

Ayrıca gazetecilerin ve insani yardım kuruluşu çalışanlarının korunmasını isteyen Başbakan Castex, soruna uzun vadeli siyasi çözüm bulunması gerektiğini ifade etti.

Jean Castex, Fransa'nın özellikle Doğu Kudüs'teki tahliyelerle kendi gösteren sömürgeleştirme politikalarının devamı konusunda İsrail'i uyardığını, ayrıca Mescidi Aksa ve çevresinde tarihi statükonun korunması çağrısında bulunduğunu dile getirdi.

Fransa'nın yurt dışındaki vatandaşlarının temsilcilerinden biri olarak parlamentoda yer alan ve kendini İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya yakın olarak tanıtan milletvekili Meyer Habib'in Castex'in konuşması sırasında Meclis'i terk etmesi dikkati çekti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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