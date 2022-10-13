Fransa akaryakıt krizini çözemiyor! ‘Zorla çalıştırma’ da çare olmadı

Fransa’da haftalardır devam eden uzun benzin kuyrukları sonucu hükümet petrol rafinerileri işçileri için ‘zorla çalıştırma’ prosedürünü devreye koyarken sendikalar emre uymayacağını açıkladı. Ülkede benzin kuyrukları dün de devam etti. Bazı bölgelerde akaryakıt satışına kısıtlama getirildi.

TIMETURK ­­­| HABER MERKEZİ

Fransa'da hayatı felç eden dev rafineri işçilerinin grevi sonrası hükümetin “zorla çalıştırma” prosedürünü devreye sokması da işe yaramadı. Ülkede haftalardır süren benzin istasyonları önündeki kuyruk manzaraları dün de devam etti. Grevlerin yayılması üzerine ülkede benzin istasyonlarının önemli bir kısmında akaryakıt sıkıntısı başladı. Birçok yerde uzun benzin kuyrukları görüldü.

HÜKÜMET'TEN ZORLA ÇALIŞTIRMA PROSEDÜRÜ

Fransa'da petrol şirketleri Total Energies ve Esso-Exxon Mobil çalışanlarının iş bırakma eylemleriyle toplumsal krize dönüşen grevde hükümet, işi bırakanların bir kısmının göreve dönmesini kapsayan "zorla işe başlatma" prosedürünün devreye sokulması için talimat verdi. Ulusal Mecliste konuşan Başbakan Elisabeth Borne, Esso-Exxon mobil ile iki işçi sendikasının arasında dün imzalanan anlaşmaya atıfta bulunarak, buna rağmen sendikaların bir kısmının greve devam etmek istediğini belirtti. Söz konusu prosedür kapsamında, "kamu hizmetinin devamlılığını veya toplumun ihtiyaçlarını ciddi şekilde baltalayan bir grev durumunda", çalışanlar işe dönmeye zorlanabilir. Buna karşı çıkan işçilere ise, 6 aya kadar hapis ve 10 bin avro para cezası uygulanabilir.

SENDİKALAR EMRE UYMUYOR

Ancak sendikalar yaptıkları açıklamayla hükümetin bu emrine uymayacaklarını açıkladı. ükümet kararına tepki gösteren işçi sendikası CGT, "Zorla işe başlatma prosedürü, sağlık, kurtarma, güvenlik araçları gibi temel faaliyetlerle ilgilidir. Bunlara yakıt ikmali sağlamak hükümetin vazifesidir. Hükümet neden onları kullanmıyor?" açıklamasında bulundu.

HÜKÜMET SÖZCÜSÜNDEN İTİRAF GİBİ AÇIKLAMA

Fransa Hükümet Sözcüsü Olivier Veran, krize dönüşen akaryakıt grevinin Fransızlar için tahammül edilemez bir hal aldığını söyledi. Veran, Bakanlar Kurulu sonrası yaptığı basın toplantısında, ülkedeki akaryakıt kriziyle ilgili hükümetin şimdiye kadar aldığı farklı kararlara atıfta bulunarak, krizden en fazla etkilenen Hauts-de-France bölgesine Belçika'dan akaryakıt tedarik ettiklerini ifade etti.

İşi bırakanların göreve dönmesini kapsayan "zorla işe dönme" prosedürünün henüz sadece Amerikan petrol şirketi Esso-Exxon Mobil'in Gravenchon-Port-Jerome akaryakıt deposunda bugünden itibaren devreye sokulacağını belirten Veran, Dunkerque deposunun durumunu yakından takip ettiklerine vurgu yaptı.

GEÇİCİ ÇÖZÜM: AKARYAKIT SATIŞINA KISITLAMA

Ülkede bazı bölgelerde iki günlüğüne akaryakıt satışına kısıtlama getirildi. Fransız Total Energies'e ait dört ve Amerikan Esso-Exxon Mobil şirketlerine ait iki rafinerideki çalışanların grevde olması nedeniyle akaryakıt krizi yaşanan Fransa'da, bazı bölgelerde akaryakıt satışında kısıtlamaya gitti.Ülkenin güneyindeki Vaucluse, Alpes-de-Haute-Provence, Hautes-Alpes ve Herault bölgeleri yönetimleri küçük araçlara günlük 30, büyük araçlara ise günlük 120 litre akaryakıt satışına izin verdi. Kısıtlama kararının 14 Ekim akşamı son bulması bekleniyor. .