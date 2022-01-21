'Fransa Afrika'yı Macron yüzünden kaybetti...'

İngiliz basını, Fransa'nın Afrika'daki yanlış adımlarını ve Emmanuel Macron'un fiyaskoyla sonuçlanan hamlelerini yazdı.

Fransa'nın Afrika kıtasında nasıl gerilemekte olduğuna dair analizler son günlerde birbiri ardına geliyor. İngiliz haber sitesi Middle East Eye, Libya'da Muammer Kaddafi'nin devrilmesindeki rolünden bu yana Fransa'nın Avrupa ülkelerinden bile destek bulamadığını, ardından darbeci Hafter'e omuz veren Macron'un yanlış ata oynadığını, Kara Kıta'ya Türkiye, Rusya ve Çin'in de girmesiyle Paris'in Afrika'yı kaybettiğini yazdı.

Francis Ghiles imzasıyla yayınlan haberde şu ifadeler dikkat çekti:

HAFTER'E DESTEK BÜYÜK HATA

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Afrika'daki eski sömürgesi olan ülkelerde etkisini kaybetti. Bunda iki faktör etkili oldu: ABD coğrafyadan kısmen çekildi... Kuzey Afrika ve Sahel bölgesindeki politikalar Avrupa içerisinde bölünmeye yol açtı.

Fransa'nın 2011'de Libya'ya yapılan NATO destekli askeri müdahaledeki rolü Batı Avrupa'yı bölmüştü. Eski sömürge gücü İtalya, Fransa'nın Muammer Kaddafi'yi devirmedeki rolünden memnun değildi. Daha sonra Paris yönetimi savaş ağası Halife Hafter'e destek verdi, Libya'da çatışmaları körükledi ve bu dönek generali Trablus'u ele geçirme konusunda cerasetlendirdi. Fransa'nın durumu, BAE ve Rusya'nın da Hafter safında oyuna katılmasına neden oldu.

Bu gelişmeler Türkiye'nin 2020 Ocak ayında Libya'ya doğrudan müdahalesini tetikledi. Fransa'nın Hafter'i iktidara getirme planı başarısız olunca Macron'un tüm fiyakası zarar gördü.

CEZAYİR'LE İŞLERİ BERBAT ETTİ

Macron'un adımları süreç boyunca bilhassa Cezayir'i çileden çıkardı. Macron'un bu ülkede 1830-1962 arasında hüküm süren Fransız yönetimiyle Osmanlı idaresini karşılaştırma hatası işleri daha da berbat etti. Aslında Osmanlı, Kuzey Afrika'ya İspanyol istilası zamanında bölge halkının talebi üzerine gelmişti.

Macron'un tarihi yeniden yazmaya çalışması hem Cezayir Cumhurbaşkanını hem de bu ülkedeki muhalefeti küplere bindirdi. Cezayir şimdi, Mali'de Rus paralı askerler bulunmasını hoşgörüyle karşılıyor. Bugün Batı Afrikalı birçok lider, Fransa'nın kıtadaki çatışmaları körüklediğine ve istikrarı baltaladığına inanıyor.

TÜRK VE RUS ETKİSİNİ AZALTAMAZ

Türkiye, Çin ve Rusya'nın aktif olarak ticaret peşinde koştuğu bir coğrafyada sömürgeci klişeleri sıklıkla tekrarlayan Fransa, bölgedeki stratejisini ciddi şekilde yeniden ele almak zorunda. Fransız algoritmaları 21. yüzyıla her zamankinden daha fazla uyum sağlamalı. Fransa 2011'e göre şimdi elinde daha az karta sahip ve Türkiye ile Rusya'nın artan etkisini ortadan kaldıramaz. .