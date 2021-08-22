Fransa, Afganistan'ı karıştırmak için harekete geçti

Taliban'a karşı bir cephe açmayı ve uzun yıllar sürecek iç savaş çıkarmayı planlayan Fransa, “isyan filozofu” olarak nitelendirilen Bernard Henri Levy’i, Afganistan’a gönderdi. Taliban karşıtı direnişin kalesi olarak gösterilen Pençşir vilayetine giden Levy, burada eski Kuzey İttifakı lideri olan Ahmed Mesud ile görüştü.

Fransa yönetimi, siyasi belirsizliğin devam ettiği Afganistan'ı karıştırmak için harekete geçti. Türkiye gazetesinin bütün dünyada konuşulan Taliban röportajında hareketin lider isimlerinden ve resmî sözcüsü Suheyl Şahin, bazı ülkelerin süreci sabote edeceğini söylemişti. Bu yönde ilk adım Fransa'dan geldi. Fransa yönetimi, Afganistan'a Neo Lawrence ve isyan filozofu olarak nitelendirilen Yahudi kökenli Bernard Henri Levy'i gönderdi. Taliban karşıtı direnişin kalesi olarak gösterilen ve hâlen Taliban güçlerinin kontrol alanı dışında kalan Pençşir vilayetine giden Levy, burada eski Kuzey İttifakı lideri olan Ahmed Mesud ile görüştü. Gazetemizin Kâbil'de görüştüğü Afgan akademisyen Hayit Murat “Son 42 yıllık dönemde 4 milyona yakın insanımızı kaybettik. Harici unsurlar savaş yorgunu ülkemizde kardeş kanı dökme planı yapıyor” diye konuştu. Araştırmacı Mustafa Özcan ise Levy için "Son 40 yıllık dönemde Afrika ve Orta Doğu coğrafyasında yaşanan tüm katliam süreçlerinin arka planındaki bir numaralı isim" dedi.

BARZANİ'Yİ İKNA ETMİŞTİ

Bernard Levy, Irak'ta Mesud Barzani'nin 2017 yılında yapmaya çalıştığı korsan referandum sürecini yöneten isimler arasındaydı. Suriye'nin kuzeyinde uzun süre kalan Levy, PKK terör koridorunun oluşum sürecinde görev aldı. Mısır darbe sürecinde Sisi'ye destek veren, Libya'da Hafter'le görüşen Levy, Tunus darbesinde de gündeme geldi.

EMPERYAL GÜÇLER KAŞIYOR

Araştırmacı - gazeteci Mustafa Özcan, Taliban konusunda belirsizliğin devam ettiğini ve Pençşir'de yaşanan gelişmelere dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı. İngiliz Kraliyet Okulu mezunu Ahmed Mesud'un İran, Fransa ve Hindistan ile sıkı bağları olduğunu kaydeden Özcan “Afgan için yeni bir kaos planını sahnelemeye çalışıyorlar. İsrail destekli emperyal güçler ülkenin sinir uçlarını kaşıyor. Afganistan'da stabil bir süreç istemiyorlar” dedi.

FRANSA SÖMÜRÜYOR

Başta zümrüt olmak üzere dünyanın en zengin ve en nadir taşları Afganistan'dan ve tartışmaların merkezindeki Pençşir vilayetinden çıkıyor. Hinç ve Sefidçi bölgelerinden çıkan taşlar Fransa'dan gelen özel uçaklarla vergisiz, gümrüksüz Paris'e taşınıyor. Afgan uzman Hayit Murat bu durumun uzun yıllardır devam ettiğini ve son sürecin de bu durumdan bağımsız olmadığı yorumunda bulundu.

YENİ HAÇLI CEPHESİ AÇACAKLAR

Mustafa Özcan “Taliban merkezli son gelişmelere dönük Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo ilginç bir açıklama yaptı. Taliban için ‘Hayat tarzımızı tehdit ediyor' dedi. Bu ifadeler 2001 yılındaki Bush'un saldırı gerekçeleriyle aynı. Afganistan'a karşı laik bir cephe açmayı ve içeride destekleyecekleri yerel unsurların da katkısı ile uzun yıllar sürecek iç savaş çıkarmayı planlıyorlar. Ahmed Mesud'u test ettiler ve güçleri yettiğince o kanalı kullanacaklar. Ahmed Mesud'un babası Ahmed Şah Mesud'un isminin Fransa'da bir caddeye verilmesi bir rüşvetti. Şimdi de bölgeye Bernard Henri Levy'i kışkırtıcı ve karıştırıcı unsur olarak gönderdiler. Ayrıca Pakistan eski istihbarat şefi Hamid Gül ‘Yeni bir Taliban gerçeğini kabullenmek gerekiyor. Haricî bütün ihtimaller, Afganistan için çok daha yakıcı sonuçlara sebep olur' tespitinde bulunmuştu” dedi. Kâbil'de konuştuğumuz uzmanlar, belirsizliğin sürmesi, bankaların ve gümrüklerin açılmaması durumunda Fransa merkezli kışkırtıcı girişimlerin hız kazanacağı ve taraftar toplayacağı görüşünde.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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