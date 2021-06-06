FP: Bosna Hersek yeni bir etnik krize sürükleniyor

Amerikan Foreign Policy dergisi, Avrupa Birliği ve ABD’nin Bosna Hersek’e yönelik ihmalkar tutumlarının Rusya’ya saha açtığını ve bu durumun ülkeyi yeni bir krize sürüklediğini yazdı.

Amerikan Foreign Policy dergisi, Avrupa Birliği ve ABD'nin Bosna Hersek'e yönelik ihmalkar tutumlarının Rusya'ya saha açtığını ve bu durumun ülkeyi yeni bir krize sürüklediğini yazdı.

Rusya'nın Bosna Hersek'teki etnik ayrılıkları kışkırtan bir siyaset izlediğini ve Avrupa Birliği'nin Bosna Hersek'in bu şekilde köşeye sıkıştırılmasına seyirci kaldığını yazan dergi, bugün Bosna Hersek'in yeni bir etnik krize daha önce hiç olmadığı kadar yakın olduğunu ileri sürdü.

Amerikan dış politikasını belirleyen çevrelere yakın bir yayın organı olarak bilinen dergi, Bosna Hersek konusunda ABD'nin müdahil olma vaktinin geldiğini yazdı.

NATO ve Rusya'nın nüfuz sahasının kesişme noktasında yer alan bir ülke olarak Bosna Hersek'in kilit bir coğrafyada yer aldığına dikkat çeken dergi, daha önce Karadağ ve Kuzey Makedoyna'nın NATO üyeliğini engellemeye çalışan Rusya'nın Bosna Hersek konusunda da benzer bir politika izlediğine dikkat çekti.

Rusya'nın Bosna Hersek'i NATO'ya katılmama konusunda alenen tehdit ettiğini vurgulayan Foreign Policy (FP), Rusya'nın Bosnalı Sırplar üzerinden ülke üzerinde nüfuz oluşturmaya çalıştığını belirtti. FP, “Sorunlar, son dönemde “Balkan non-paper” olarak bilinen tartışmalı belgenin gün yüzüne çıkışıyla birlikte daha da alevlendi. Rusya'nın müttefiklerinden biri olan Slovenya Başbakanı Janez Jansa'nın ofisinde hazırlandığından şüphelenilen vesika, Bosna Hersek ve Balkanlar'da sınırlarının etnik çizgilerle yeniden çizilmesine yönelik dış kaynaklı entrikalardan birine daha işaret ediyor. Gizemli vesika, Sırp Cumhuriyeti entitesinin Bosna Hersek'ten ayrılmasını, Kosova ve Arnavutluk'un birleşmesini ve Kosova'nın Sırbistan'la toprak takasını öngörüyor” diye yazdı.

Washington'ın özellikle Bosnalı Sırp lider Milorad Dodik ve Bosnalı Hırvat lider Dragan Çoviç konusunda dikkatli olması gerektiğini vurgulayan FP, 90'lı yıllardan Balkanlar konusunda önemli tecrübelere sahip olan ABD Başkanı Joe Biden'ın bir kez daha Batı Balkanlar'da demokrasiyi desteklemek üzere adımlar atması gerektiğini kaydetti.

Dergi, Bosna Hersek konusunda adım atmayan Avrupa Birliği'nin bu tutumuyla kaosa davetiye çıkarmakta olduğunu vurguladı.

Kaynak: Balkan News

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.