FOX medya Trump'ı nasıl sattı

'Murdoch medyasının Trump’ı terk ettiği artık sır değil; Fox News, Wall Street Journal ve New York Post, Kongre ara seçimi sonuçları üzerinden adamı topluca “loser” ilan etti'

Habertürk yazarı Ayşe Özek Karasu, ABD'nin en büyük medya gruplarından FOX medyanın eski başkan Donald Trump ile kötüleşen ilişkisini yazdı...

Karasu'nun "Murdoch medyası Trump'ı nasıl terk etti" başlıklı yazısından önemli bir bölüm;

Amerika'nın seçim gecesinde Trump'ın aradığını bulamadığı sır değil. Murdoch medyasının Trump'ı terk ettiği de artık sır değil; Fox News, Wall Street Journal ve New York Post, Kongre ara seçimi sonuçları üzerinden adamı topluca “loser” ilan etti, böylece Trump ve Rupert Murdoch'un birbirinden beslendiği mecburi evlilik sona erdi.

Manşetlerle Trump'a boşanma celbini gönderen Murdoch medyasının yeni gözdesi Florida Valisi Ron DeSantis. Valilik seçimlerinde Demokrat rakibini ezici üstünlükle yenen, 2024 seçimlerinde Cumhuriyetçilerin en muhtemel başkan adayı gözüyle bakılan ve Trump'ın fena halde diş bilediği DeSantis.

Fox News web sitesinde “DeSantis Cumhuriyetçi Parti'de yeni lider” manşetini atarak, WSJ ise “Cumhuriyetçi Parti'nin en büyük kaybedeni Trump. Bakalım Demokratlar karşılarında seçim kaybeden bir Trump olmayınca ne yapacak” editoryali döşenerek tabuta son çiviyi çaktılar. “Loser” sözcüğünün Trump'ı çileden çıkardığına şüphe yok; Twitter'da hala yasaklı olduğu için kendi sosyal medya platformu Truth Social'da DeSantis'in vasatlığından girip Fox News'un ihanetinden çıkarak yaylım ateşiyle ağzına geleni saydırdı.

Fox News yakın geçmişe kadar eski başkanın borazanı gibi işlev gördüğü halde Murdoch'un Trump'tan gına getirdiğine dair çokça işaret vardı. Murdoch'un biyografisini kaleme alan Michael Wolff'un yazdığına göre medya patronu başkanın arkasından saymadık sıfat bırakmıyordu: Numaracı, şarlatan, düzenbaz ve hatta “f.cking idiot”. Tüylerini diken diken ettiğini söylüyordu.

TRUMP NE DÜŞÜNÜYOR?

Ancak yine de sahip olduğu kanal ve gazeteler Trump propagandasını sürdürüyordu, çünkü sembiyotik bir ilişki söz konusuydu. Trump, bir ölçüde başkan seçilmesini borçlu olduğu Fox News sayesinde gücüne güç katıyor, Murdoch ise Trump'ın fanatik taraftar kitlesi sayesinde milyonlarca yeni müşteri edinerek milyarlarına milyarlar katıyordu. Başkanlık seçiminin yapıldığı 2016'da Fox News 20 yıllık tarihinde ilk kez tam gün ve prime time'da en çok izlenen kablolu kanal olma başarısını göstermişti.

Bu bakımdan Trump Truth Social'daki tiradında “CNN'in biraz aklı olsa sadece beni gösteren muhafazakar bir kanal kurup tarihteki en başarılı network olurdu. Fox benim sayemde başardı” derken haksız sayılmaz. Ama bu cümleye şunu da ekliyor: “Twitter da sayemde, hatta Facebook bile ve şimdi zor durumda, neredeyse 90 milyar dolar kaybetti…”

Cumhuriyetçi Parti'nin beklenenden kötü sonuç alması büyük ölçüde Trump'a ve “Make America Great Again” sloganıyla sahaya sürdüğü Mehmet Öz gibi adaylarının başarısızlığına bağlanıyor. Bu arada Fox News Trump'ın egosantrik yapısını da yeni keşfetmiş gibi görünüyor. Kanalın Trump'a sadakatiyle bilinen yıldız sunucusu Laura Ingraham “Seçmen kendi egonu veya hıncını ülke için iyi olan şeylerin üzerinde tuttuğunu görürse başka yöne döner, yeter” diyor. Kanalın milliyetçi muhafazakar marka ismi Tucker Carlson ise daha dengeli gidiyor, kayıpların tek sorumlusunun Trump olmadığını belirterek, Cumhuriyetçi Parti'deki liyakatsiz çehrelerden dem vuruyor: “İşleri seçim kazanmaktı ama kazanamadılar. Haritayı kırmızıya boyamak için milyonlarca dolar aldılar ama yapamadılar.”

FOX MEDYA TRUMP'I NASIL SATTI?

Oysa 91 yaşındaki Murdoch bir nevi baba figürüydü Trump için. Öz babasıyla ilişkisi hep soğuk olmuştu. Medya imparatorunun gücüne ve zenginliğine imreniyordu. Murdoch Beyaz Saray'ı aradığı zaman direkt kendisine bağlanması için talimat vermiş; “Rupert Murdoch'u asla bekletmeyin” diye Oval Ofis özel kalemi Madeleine Westerhout'u bağırarak azarlamıştı.

Medya-siyaset paktındaki kopuşun ilk belirtileri 2020 seçiminde gün ışığına çıkmıştı. Trump'ın hile iddialarına karşılık Biden'ın çekişmeli eyaletlerden Arizona'yı alarak seçimi kazandığını duyuran, dolayısıyla başkanın yenilgisini ilan eden ilk kanal Fox olmuştu. Trump'ın damadı Jared Kushner hatıralarında bizzat yazdı; Murdoch'u telefonla arayarak seçimin iptali yönünde yayın yapılması için ricada bulunmuş, “Üzgünüm Jared, bu konuda bir şey yapamam” yanıtını almıştı.

New York Times'ın Beyaz Saray muhabiri Maggie Haberman'ın “Confidence Man” kitabında yazdığına göre Murdoch, 2020 seçimi sonrası öfkeli bir tonda “Bu heriften kurtulmalıyız” demişti yakın çevresine.

Acaba kurtuluş mümkün mü? Murdoch medyasının desteğini çekmesi Trump'ı bitirir mi? Atlantic dergisi yazarı David Graham uyarıyor: Trump'ın geleceğini Fox News belirlemeyecek, tabandaki sadık taraftar kitlesi karar verecek. .