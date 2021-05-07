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Fotoğrafları Reuters paylaştı… Rusya tüm dünyaya gösterdi

Moskova'da gerçekleşen Zafer Günü provasında neredeyse tüm Rus füze sistemleri Kızıl Meydan'dan geçti, dünya Pazar gününü bekliyor.

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07.05.2021 17:56:41
Fotoğrafları Reuters paylaştı… Rusya tüm dünyaya gösterdi

İkinci Dünya Savaşı'nda Nazi Almanya'sını mağlup eden Rusya, zaferin 76. yılını kutlamak için geri sayıma başladı.

Günlerdir hazırlık yapan Rus ordusu, bugün başkent Moskova'da son provasını gerçekleştirdi ve Kızıl Meydan'dan geçti.

Amerikan Associated Press (AP) ve Reuters haber ajansları, aralarında kıtalararası balistik füzelerin de yer aldığı çok sayıda fotoğrafı servis etti.

Rus jetleri Moskova semalarında uçarken, onlara helikopterler eşlik etti. Tıpkı geçen yıl olduğu gibi binlerce asker Kızıl Meydan'da yürüdü.

Provada havalanan savaş uçakları arasında Tu-95MS ve Tu-160 bombardıman, Su-35, Su-34, MiG-29, Su-30SM,Ilyushin IL-76MD gibi jetler yer aldı.

Karada ise T-72 B3, T-34, T-80BVM gibi tankların yanı sıra Rus üretimi birçok füze sistemi geçmiş yıllarda olduğu gibi Kızıl Meydan'daydı.

RS-24 Yars kıtalararası balistik füzeleri, S-400'ler, Buk-M3, İskender-M ve Pantsir-S gibi füze sistemleri bütün dünyaya gösterildi.

Rus üretimi İskender-M füzeleri özellikle Dağlık Karabağ savaşının ardından tartışılıyor. Ermenistan füzelerin sorunlu olduğunu açıklamış ve Rusya buna çok öfkelenmişti.

Pantsir-S'ler ise Libya ve Dağlık Karabağ'da Türk üretimi silahlı insansız hava araçları (SİHA) karşısında çaresiz kalmış, onlarcası imha edilmişti.

Geçen yıl Nisan ayındaki provalarda binlerce askerin karantinaya alınması üzerine Rusya lideri Vladimir Putin resmi geçit törenini iptal etmişti.

Geçen yıl Zafer Günü kutlamalarına koronavirüs salgını nedeniyle çok az sayıda izleyici alınmıştı.

Rus ordusu, geçen ay Ukrayna sınırı ve Kırım'da son yılların en büyük büyük gövde gösterisine imza atmıştı.

Onlarca jet Karadeniz semalarında uçtu, savaş gemileri harekete geçti ve on binlerce asker Ukrayna üzerinden NATO'ya gözdağı verdi.

Rusya, halihazırda Avrupa'da başlayan ABD'nin başını çektiği dev Defender Europe 21 tatbikatını adım adım izliyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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