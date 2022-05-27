Forbes: Türkiye'nin F-16 talebi reddedilirse hava gücü üstünlüğü Yunanistan'a geçer

Amerikan merkezli iş dünyası ve ekonomi dergisi Forbes, ABD'nin Türkiye'nin F-16 talebini geri çevirmesi durumunda teknolojik hava üstünlüğünün Yunanistan'a geçebileceğini iddia etti.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in ABD'ye yaptığı ziyaret sırasında Washington'un Atina'ya F-35 savaş uçakları satmasını, öte yandan Ankara'nın F-16 savaş uçaklarını modernleştirme ve yeni savaş uçakları satın alma projesini engellenmesi için yoğun lobi yaptığını, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Artık benim için Miçotakis diye biri yok" ifadesiyle buna sert tepki gösterdiğini hatırlatan dergi, Erdoğan'ın sert tepkisinin sürpriz olmadığını belirtti.

Paul Iddon tarafından kaleme alınan yazıda, Türkiye'nin Rusya'dan ileri S-400 hava savunma füze sistemi satın alması sebebiyle F-35 savaş uçağı programından çıkarılması ve 2019'da bu jetleri satın almasının yasaklanmasından bu yana hava gücünün geleceği hakkında soru işaretleri oluştuğu ifade edildi.

F-16'ların uzun süredir Türkiye'nin hava gücünün omurgası olduğu, ancak özellikle Block 30 modellerinin giderek daha fazla eskidiği kaydedilen yazıda, Türkiye'nin bu durumu bildiği için Ekim 2021'de F-16'ların en son ve en ileri modeli olan Block 70/72'lerden 40 adet talep ettiği ve bunun yanı sıra varolan jetleri için piyasa değeri yaklaşık 6 milyar doları bulan 80 adet yenileme kiti istediği hatırlatıldı ve yavaş yavaş yenileyene kadar Türkiye'nin F-16'larını bu anlaşmalarla önümüzdeki on yıl için operasyonel ve güncel tutmasının esas olduğu belirtildi.

Yazıda "Miçotakis'in Washington'ı anlaşmanın reddedilmesi için ikna çabalarının başarılı olursa, Türkiye on yılın sonunda Batılı komşularının çok daha ileri savaş uçaklarına üstünlüğü kaptırarak elindeki F-16'larla kalabilir" ifadesi kullanıldı.

"Süreç çoktan başladı"

Sürecin halihazırda başladığı belirtilen yazıda, Yunanistan'ın 84 adet F-16'sını Block 72 Viper şekliyle güncelleme onayı alması, Ocak 2021'de HAF F-16 ile ilk uçuşu gerçekleştirdiği, HAF'lara Avrupa'nın en ileri F-16'ları unvanı verecek olan Locheeds Martin'in güncelleme programının Haziran 2027'de tamamlanmasını beklediği hatırlatıldı.

Öte yandan Fransa'nın da Yunanistan'ın filosunu güncellemesine Mirage 2000'lerle destek verdiği ve Atina'nın F3R standardın en son modeli 4.5-nesil Dassault Rafale jetlerinden en az 24 adetle bir filo oluşturduğu kaydedildi ve bu jetlerin Türkiye'nin elindeki jetlerin hepsinden üstün olduğuna dikkat çekildi.

Yazıda "Yunanistan'ın Ocak ayında altı Rafale uçağını teslim aldı. 2020'nin sonunda hava filosuna 8-24 adet F-35 katarak Ege Denizi'ndeki güç dengesini daha önce görülmemiş bir şekilde değiştirebilir" ifadeleri kullanıldı.

"Taviz girişimleri geri tepebilir"

ABD Kongresi'nin 2018'den bu yana S-400 konusu ve Erdoğan yönetimindeki Türk politikasının diğer başka anlaşmazlıkları sebebiyle Türkiye'ye silah satışını gizlice bloke ettiği kaydedilen yazıda, ancak ABD Başkanı Joe Biden'ın Türkiye adına F-16 satışını destekleyeceğinin sinyalini verdiği, Mayıs ayında Biden yönetiminin resmi olmadan F-16'lar için AIM-120 AMRAAM ve AIM-9 Sidewinder havadan havaya füze satışı için onay aradığı bildirildi. Her ne kadar 300 milyon dolarlık bu anlaşma küçük olsa da, onaylanmasının Türkiye'nin talep ettiği ek F-16'lar ve güncelleme anlaşmasının geleceğine dair destek anlamına gelebileceği vurgulandı.

Türkiye'nin Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sonrasında Washington'ın iyi niyetini kazanmasına karşın Erdoğan'ın son Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliklerine muhalefeti ve eşzamanlı olarak Suriye'nin kuzeyindeki Amerikan müttefiki Kürt gruplara karşı yeniden bir harekat başlatma tehdidinin bunu hızla değiştirebileceği kaydedilen yazıda, benzer şekilde İskandinav ülkelerinin NATO üyeliğine karşılık F-16 ve Suriye'ye harekat için yeşil ışık gibi taviz girişimlerinin geri tepebileceği ve Erdoğan başta olduğu sürece Türkiye'nin kronik olarak güvenilmez bir müttefik olacağına dair Washington'daki mevcut görüşün daha da sertleşeceği ifade edildi.

"Ankara'nın en iyi senaryosu"

Yazıda ayrıca Türkiye'nin F-16 anlaşmasını eninde sonunda kazansa bile yeni jetlerin tam teslimatının ve 80 jetin yenilenmesinin en az on yılın ikinci yarısını bulabileceği ve o zaman dahi Türk Hava Kuvvetleri'nin 120 adet en ileri F-16'nın karşısında Yunanistan'a ait 84 adet HAF ve en az 24 adet Rafale ve muhtemelen 24 adet F-35'lerin olacağı kaydedildi.

Yazı şu ifadelerle bitirildi: "Bu senaryoya göre Yunanistan'ın 134 adet savaş uçağı hem kalite hem de sayı olarak Türkye'nin elindeki en iyi jetleri geride bırakabilir. Ve bu Ankara'nın en iyi senaryosu".

Forbes dergisinde geçen yıl yayımlanan bir başka makalede Türkiye'nin filolarını modernleştirme seçenekleri azalırken, Mısır ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi rakiplerinin ve bölge ülkelerinin filolarını yenilediği ifade edilmişti.

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