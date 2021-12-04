Forbes’ten Türk SİHA’larına övgü: Ukrayna savaşında dengeyi değiştirebilir

Türk SİHA’larına bir övgü de Amerikan Forbes dergisinden geldi. Forbes, Bayraktar TB2’lerin Ukrayna-Rusya arasında çıkabilecek savaşın gidişatını değiştirebileceğine işaret etti.

David Hambling imzalı Kiev-Moskova arasındaki krize yönelik analizde Ukrayna ordusunun envanterindeki Bayraktar TB2 SİHA'lara geniş yer ayırıldı. “Drone'lar Ukrayna Savaşında Dengeyi Değiştirebilir” başlıklı analizde SİHA'ların Dağlık Karabağ'da Ermenistan tanklarını ve diğer araçlarını parçaladığı belirtilerek “Rusya'nın Ermenistan'a sağladığı hava savunma sistemleri onları durdurmakta çaresiz kaldı. TB2'ler Suriye ile Libya'daki Rus donanımlarına benzer şekilde ağır kayıplar verdirdi” denildi.

Bayraktar TB2'lerin şimdi de Ukrayna-Rusya arasında çıkabilecek savaşın gidişatını değiştirebileceğine işaret edilen yazıda “Dolayısıyla Ukrayna'nın Türkiye'den yeni edindiği TB2'leri sahaya sürmesi ile birlikte siyaset bilimci Francis Fukuyama'nın ‘Ukrayna'nın Türk insansız hava araçlarını kullanması oyunun kurallarını tamamen değiştirebilir' şeklindeki gibi yorumlar okuyoruz” ifadelerine yer verildi. Yazıda ABD merkezli Donanma Araştırmaları Merkezinden Samuel Bendett'in “Rus ordusu, Türk TB2 insansız hava aracını Ukrayna için kuvvet çarpanı olarak kabul ediyor" sözleri de hatırlatıldı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.