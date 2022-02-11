Forbes'e göre eğlence dünyasının en çok kazananları

Amerikan Forbes dergisi eğlence dünyasının en çok kazanan isimlerini açıkladı. Listede Yüzüklerin Efendisi serisiyle tanınan Peter Jackson zirveye oturdu.

Forbes dergisi, 2021'in en çok kazanan sanatçılarını açıkladı.

Yüzüklerin Efendisi serisi ve Get Back'in yönetmeni Peter Jackson, 2021'in en çok kazanan sanatçısı oldu. Jackson 580 milyon dolar kazandı. Jackson Steven Spielberg ve George Lucas'ın ardından milyarder yönetmenler arasında yer aldı.

Müzik kataloglarını kısa bir süre önce satan Bob Dylan, Paul Simon ve Bruce Springsteen listede yer alırken; Springsteen, müzik kataloğunu Sony Music'e 500 milyon dolara satarak listede ikinci sıraya oturdu.

Listede ayrıca kısabir süre önce Paramount+ ile 900 milyon dolarlık bir anlaşma imzalayan South Park'ın yaratıcıları Trey Parker ve Matt Stone da yer alırken müzisyenler Kanye West ve Jay-Z ile birlikte Dwayne Johnson da sıralamada üst noktalarda yer aldı.

Listede 12'inci sırada yer alan ve “en çok kazanan kadın sanatçı” olan Reese Witherspoon'un ise yapım şirketi Hello Sunshine aracılığıyla 115 milyon dolar gelir elde ettiği kayıtlara geçti.

Öte yandan Friends'in yaratıcılarından Marta Kauffman ortaklarıyla birlikte 17'nci sırada yer alırken Bridgerton isimli dizinin yapımcısı Shonda Rimes da 81 milyon dolarla 18'inci sıraya oturdu.

Geçen yıl müzik kataloğunu satan Red Hot Chili Peppers ise 11'inci sırada yer aldı.

Forbes'un en çok kazanan 20 şovmen listesi

Peter Jackson (US$580 million) Bruce Springsteen ($435 million) Jay-Z ($340 million) Dwayne 'The Rock' Johnson ($270 million) Kanye West ($235 million) Trey Parker and Matt Stone ($210 million) Paul Simon ($200 million) Tyler Perry ($165 million) Ryan Tedder ($160 million) Bob Dylan ($130 million) Red Hot Chili Peppers ($116 million) Reese Witherspoon ($115 million) Chuck Lorre ($100 million) Sean 'Diddy' Combs ($90 million) Dick Wolf ($86 million) Howard Stern ($85 million) Kevin Bright, Marta Kauffman and David Crane ($82 million) Shonda Rhimes ($81 million) Neil Young ($80 million) Greg Berlanti ($75 million)

.