Forbes dünyanın en güçlü kadınlarını açıkladı: Listede 2 Türk var

Dünyanın 'en güçlü' kadınlarının sıralandığı uluslararası listeye Türk bilim insanı Özlem Türeci ve iş insanı Güler Sabancı adını yazdırdı.

Forbes dergisinin 18 yıldır yayınladığı 'Dünyanın en güçlü kadınları' listesinde bu yıl 40 CEO ve 19 ülke lideri yer alırken listenin ilk sırasındaki isim de çok uzun bir aradan sonra değişti.

Listede yer alan 2 Türk isim, Kovid-19 aşısını geliştiren isimlerden olan ve BioNTech kurucularından bilim insanı Özlem Türeci ve Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı oldu.

Türeci listede 48. sırada yer alırken Sabancı, listeye 77. sıradan girdi.

Türeci'nin eşi bilim insanı Uğur Şahin'den de bahseden Forbes, "Batı Almanya'da Türk göçmen bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen Türeci'nin kaderi bilim ve sağlık alanında bir kariyerdi: Annesi biyolog ve babası cerrahtı" diye yazdı.

Öte yandan Güler Sabancı'nın Türkiye'nin en büyük gruplarından Sabancı Holding'i yöneten ilk kadın olduğunu vurgulayan Forbes, Güler Sabancı'nın Sabancı Üniversitesi'nin kurucu başkanı ve Sabancı Vakfı'nın da başkanı olduğunu hatırlattı.

Forbes dergisi listede yer alabilme koşullarıyla ilgili olarak, "Sadece paraya veya güçlü bir konuma sahip olmak yeterli değil. Bir kişi servetiyle, duruşuyla veya bulunduğu konumda ‘bir şeyler yapıyor' olmalı" notunu düştü.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.