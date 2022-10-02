Florida'yı Ian Kasırgası vurdu! 64 kişi öldü

ABD’nin Florida eyaletini dün vuran Ian Kasırgası’nda hayatını kaybedenlerin sayısı 64'e yükseldi.

ABD'nin Florida eyaletini kategori 4 şiddetinde vuran Ian kasırgası tropik yağmur fırtınasına dönüşürken, eyalette kasırga sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 64'e yükseldi.

Çarşamba günü ABD'nin güney kıyılarına kategori 4 şiddetinde ulaşan Ian kasırgası, sabah saatlerinde Georgia, Kuzey Karolina ve Virginia eyaletlerini etkisi altına alan tropik yağmur fırtınasına dönüştü.

Diğer taraftan Atlas Okyanusu'nda yeniden güçlenen rüzgar, kategori 1 şiddetinde kasırga olarak Güney Karolina eyaletine ulaştı.

Florida'da büyük yıkıma yol açan Ian kasırgasında ölenlerin sayısı ise 64'e çıktı.

Şu ana kadar kasırga nedeniyle mahsur kalan yüzlerce kişi kurtarılırken, arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Kasırga sebebiyle oluşan ve 12 metre yüksekliğe ulaşan dalgalar, Florida'nın batı kıyısının bazı kısımlarını sular altında bıraktı, evleri ve iş yerlerini tahrip etti ve büyük maddi hasara yol açtı.

Fort Mayer kentinde kasırgada sürüklenen onlarca tekne ve sular altında kalan evlerle iş yerleri görüntülendi, North Port kentinde taşan nehirden ötürü su altında kalan otoyolların görüntüleri de kaydedildi.

Florida'da yetkililer, kurtarma ekiplerinin fırtına sonrası enkaz çalışması yaptığını ve ölü sayısının artabileceğini ifade etti.

Eyalette nehir taşkınları ve yer yer sellerin devam etmesi bekleniyor.