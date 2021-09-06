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TIMETURK / DÜNYA / Florida'da silahlı saldırı

Florida'da silahlı saldırı

ABD'nin Florida eyaletinde eski bir deniz kuvvetleri askeri olduğu açıklanan Bryan Riley, 1'i bebek 4 kişiyi öldürdü. Silahlı saldırgan teslim oldu.

2 Saat Önce
2021-09-06 10:35:27
Florida'da silahlı saldırı

ABD'de silahlı saldırıların adresi bu kez Florida oldu.

Eski bir ABD denizcisi, polise göre teslim olmadan önce bir kadın ve kucağındaki üç aylık erkek çocuğu da dahil olmak üzere dört kişiyi vurarak öldürdü .

33 yaşındaki Bryan Riley isimli saldırganın, pazar günü Florida'nın merkezindeki Tampa yakınlarındaki Lakeland'de çıkan bir çatışmada 11 yaşındaki bir kızı da yaraladığı iddia edildi.

Kız yedi kurşun yarası nedeniyle ameliyat edildi.

Kurbanlarla hiçbir bağlantısı olmayan Riley'nin teslim olmadan önce polise ateş açtığı, Polk ilçesi şerifi Grady Judd'nin de saldırganın açtığı ateş nedeniyle yaralandığını açıklandı.

Irak ve Afganistan'daki savaşlara katılan Riley, koruma ve güvenlik görevlisi olarak çalışıyordu.

ABD basınında yer alan haberlere göre saldırgan, depresyon ve stres bozukluğu yaşadığını ve saldırı esnasında uyuşturucu etkisi aldığını söyledi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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