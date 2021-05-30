DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

Bakan Kasapoğlu açıkladı: THY Avrupa Ligi finali şifresiz yayımlanacak
Paşinyan’dan hırsız subay itirafı
Şehit eşinin haykırışı yürekleri dağladı
Gözler yarınki kabine toplantısında! Yasaklar kalkacak mı?
Florida’da silahlı saldırı: Ölü ve yaralılar var
Fanatik Yahudilerden Mescid-i Aksa'ya baskın
Bir Freud analizi: 'Psikanaliz, bir edebiyat eğiliminin psikoloji ve patoloji sahasına geçmesinden başka bir şey değildir'
SADAT'tan 'Sedat Peker' açıklaması
İsrail basınından Netanyahu itirafı
Kuraklıktan etkilenen il sayısı 41’e çıktı!
Ozan Köprülü: Sergen Yalçın bir şey söylerse, o mutlaka olur
İran'da PKK/PJAK mensupları arasında çatışma
Mali, radikal İslam’a yönelirse bu ülkedeki askerleri geri çekerim
İstanbul nasıl fethedildi?.. 'Fetih günlüğü'
Gri pasaport hamlesi sonrası Almanya'dan Türkiye kararı

Florida’da silahlı saldırı: Ölü ve yaralılar var

ABD’nin Florida eyaletinde silahlı saldırı düzenlendiği bildirildi. İlk belirlemelere göre en az 2 kişi öldü, 20 kişi de yaralandı.

ABONE OL

Google News - Timeturk
30.05.2021 16:13:06
Florida’da silahlı saldırı: Ölü ve yaralılar var

ABD'nin  Florida eyaletinde konser için bekleyen kalabalığa üç kişi tarafından ateş açıldığı bildirildi. Olayda en az 2 kişinin yaşamını yitirdiği ve 20'den fazla kişinin de yaralandığı aktarılıyor.

Miami-Dade Polis Müdürü Alfredo Ramirez gazetecilere yaptığı açıklamada bir konser için kiralanan El Mula tören salonu dışında bekleyen kalabalığa üç kişinin bir araçtan inerek ateş açtığını söyledi.

Ramirez sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda iki kişinin yaşamını yitirdiğini doğruladı ve sorumluların cezalandırılacağını söyledi.

CNN saldırganların muharebe silahı ve tabanca taşıdığını duyurdu. CNN yaralananların hasteneye kaldırıldığını haber verdi. CBS4 Miami yaralananlardan birinin durumunun ağır olduğunu bildirdi.

ABD'de geçtiğimiz haftalarda da benzer saldırı olayları yaşandı. Silah Şiddeti Arşivi (Gun Violence Archive) araştırma grubuna göre bu yılın ilk 132 gününde ülkede en az 200 silahlı saldırı olayı meydana geldi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş