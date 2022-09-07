Flaş karar! O ülke İran’la ilişkilerini kesti

Arnavutluk Bakanlar Kurulu'ndan yapılan açıklamada 'Yoğun siber saldırı eylemine cevap olarak İran ile diplomatik ilişkilerin kesilmesine karar verildi' ifadeleri kullanıldı.

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, ülkesinin İran ile diplomatik ilişkilerini sonlandıracağını açıkladı.

Rama, Temmuz ayında gerçekleşen bir siber saldırıyla ilgili soruşturmanın ardından Tahran'daki tüm büyükelçilik personelinin de 24 saat içinde ayrılacağını ifade etti.

Konuya ilişkin İran'dan ise henüz bir açıklama yapılmadı. .