Flaş gelişme! Ukrayna'da direnişin sembol kenti düştü

Rusya Savunma Bakanı açıkladı: Mariupol alındıYayınlanma: 21.04.2022- 10:10 / Son Güncelleme: 21.04.2022 - 10:24 RusyaUkraynaRusya Ukrayna SavaşıRusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Devlet Başkanı Vladimir Putin’e Mariupol’un alındığını iletti. Başarılı operasyon için Şoygu’yu tebrik eden Putin, Azovstal çelik fabrikasına taarruz planının iptal edilmesini emretti.

Savaşın 50. gününde direnişin sembol kenti Mariupol düştü.

Rus Haber Ajansı'nın aktardığı habere göre, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Devlet Başkanı Vladimir Putin'e Mariupol'un alındığını iletti

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Kremlin Sarayı'nda bir araya geldi.

Şoygu, Ukrayna'daki operasyonun gidişatı hakkında Putin'e bilgi verdi. Şoygu, Putin'e Mariupol'un ele geçirildiğini iletti.

Şoygu Mariupol'den 142 binden fazla sivilin tahliye edildiği bilgisini Putin ile paylaştı.

Mariupol'deki başarılı operasyondan dolayı Şoygu'yu tebrik eden Putin, Mariupol'de teslim olan herkesin can güvenliğinin korunacağını söyledi.

Mariupol'deki Azovstal'da hala savaşan Ukraynalılar olduğunu söyleyen Şoygu, 2 binden fazla Ukraynalı savaşçının Azovstal'da saklandığını belirtti.

Azovstal tesisinin güvenli şekilde bloke edildiğini aktaran Şoygu, "Azovstal fabrikasındaki operasyonun tamamlanması 3-4 gün sürecek" dedi.

Putin, Mariupol'deki Azovstal çelik fabrikasına taarruz planını uygunsuz olarak nitelendirdi ve iptal edilmesini emretti. İptal kararının hayat kurtarmak amacıyla alındığını açıkladı.

Çeçen lider Kadirov sabah saat vermişti!

Çeçenistan Cumhurbaşkanı Ramazan Kadirov bugün sabah saatlerinde yaptığı paylaşımda, öğle saatlerinde Mariupol kentinin Rusya'nın elinde olacağını iddia etmişti. Kadirov, "Öğle yemeğinden önce veya öğle yemeğinden sonra Azovstal tamamen Rusya Federasyonu güçlerinin kontrolü altında olacak." demişti.

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