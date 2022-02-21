Flaş gelişme: Rus ordusu 5 sabotajcıyı öldürdüğünü açıkladı, Ukrayna anında yalanladı

Rusya ordusundan yapılan açıklamada sınırı geçen 5 Ukraynalı sabotajcının çıkan çatışmada öldürüldüğü belirtildi. Kiev yönetimi ise, Rostov çevresinde askeri bir güçlerinin bulunmadığını ve Rusya'nın sahte haber yaydığını açıkladı.

Rusya'dan yapılan flaş açıklama bir anda dünya gündeminin başına oturdu.

Rusya Güney Askeri Bölgesi, Ukrayna 'dan Rusya'ya geçmeye çalıştığı öne sürülen 5 kişilik " Ukrayna lı sabotaj ve keşif grubunun" etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Rusya Savunma Bakanlığına bağlı Güney Askeri Bölgesinden yapılan yazılı açıklamada, Ukraynaüzerinden Rusya'ya sınır ihlali yapmaya hazırlanan bir grubun önlendiği iddia edildi. Grubun sabotaj ve keşif için iki zırhlı araçla Rostov bölgesine geçmeye çalıştığı belirtilen açıklamada, "Araçların yanı sıra Ukraynalı sabotaj ve keşif grubundan Rusya sınırını ihlal eden 5 kişi etkisiz hale getirildi.” ifadesi yer aldı. Rusya Federal Güvenlik Servisinden (FSB) yapılan açıklamada ise Ukrayna'dan ateşlendiği iddia edilen bir top mermisinin Rostov bölgesinde bulunan bir sınır kontrol noktasına isabet ettiği öne sürüldü.

Rusya ordusundan yapılan açıklamada sınır ihlali yapan Ukraynalı 'sabotajcı'larla çatışmaya girildiği ve 5 sobatajının öldürüldüğü belirtildi. Ayrıca çatışmada bir zırhlı aracın da yok edildiği açıklandı.

Ukrayna tarafından ise Rusya'nın flaş açıklamasına dakikalar içinde yalanlama geldi. Kiev yönetimi, Rostov çevresinde askeri bir güçlerinin bulunmadığını ve Rusya'nın sahte haber yaydığını açıkladı. .