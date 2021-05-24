DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

AK Partili Şen açıkladı: Z kuşağının yüzde kaçı AK Parti'ye oy veriyor?
Ülkelerine bir yıl sonra dönebildiler
Biden’a ‘İsrail’e karşı daha sert politika izle’ baskısı
Hacca Türkiye'den kaç kişi gidecek? Türkiye hac kontenjanı belli oldu mu?
Sokollu için söylenen sevdalinka: Yaşa Mehmed Paşa!
Selvi: Kılıçdaroğlu'nun kaderi Akşener'in elinde
Altın Nedir? Altın Çeşitleri
Pençe Yıldırım Harekatı'nda bir asker şehit oldu
Aile yardımı ne kadar? 2021 Aile yardımı nasıl alınır? Aile yardımı geriye dönük alınır mı?
İngiltere hükümetinden 'izleme itirafı'
PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 18 gözaltı
17 ilde FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasına operasyon
Fransız basını: Burak Yılmaz, Lille'i şampiyonluğa götürdü
FKÖ’den UNRWA'ya acil çağrı
Malulen emekli olup çalışmak caiz mi? Emekliyken çalışmak haram mı?

FKÖ’den UNRWA'ya acil çağrı

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Yürütme Komitesi Üyesi Ahmed Ebu Huli, Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansına (UNRWA), Gazze Şeridi'nin acil ihtiyaçlarının karşılanması için harekete geçme çağrısı yaptı.

ABONE OL

Google News - Timeturk
24.05.2021 09:36:55
FKÖ’den UNRWA'ya acil çağrı

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Yürütme Komitesi Üyesi Ahmed Ebu Huli, Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansına (UNRWA), Gazze Şeridi'nin acil ihtiyaçlarının karşılanması için harekete geçme çağrısı yaptı.

Filistin resmi haber ajansına (WAFA) göre, Ebu Huli, UNRWA Genel Komiseri Philippe Lazzarini ile Gazze Şeridi'nde bir araya geldi.

Ebu Huli, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 11 gün süren yoğun bombardımanı nedeniyle büyük yıkımın oluştuğunu belirtti.

UNRWA Genel Komiseri Lazzarini'ye, Gazze'ye düzenlenen saldırılarda etkilenen ailelerin tespit edilmesi ve evleri yıkılanların zararları değerlendirilerek kira ödeneği için acilen harekete geçilmesi gerektiğini aktaran Ebu Huli, hala yerinden edilmiş binden fazla kişinin sığınma evlerinde ikamet ettiğini ifade etti.

Son olarak da Ebu Huli, İsrail saldırılarında evleri yıkıldıktan sonra akrabalarının yanında kalan binlerce ailenin de temel ihtiyaçlarının acilen karşılanması gerektiğini kaydetti.

İsrail'in Gazze saldırıları

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 10 Mayıs'ta başlattığı saldırılar, Hamas ile varılan ateşkes doğrultusunda 21 Mayıs'ta yerel saatle 02.00'de sona ermişti.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 66'sı çocuk, 39'u kadın 248 Filistinli hayatını kaybetmiş, 120 binden fazla kişi evinden olmuştu.

 

 

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş