‘First Lady’nin dönüşü’… Tunus’u korkutan kadın!

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, şimdi de eşiyle gündemde… Kays Said’in eşi Yargıç İşraf Şebil, Kadın Bayramı münasebetiyle katıldığı etkinlikte konuşan Şebil, kadının Tunus toplumundaki öneminden bahsetti. Ancak, Şebil’in yer yer siyasete de girdiği bu konuşması hem büyük tepki çekti, hem de Tunus toplumundaki korkuları yeniden depreştirdi.

­­­TIMETURK | HABER MERKEZİ

Anayasadan “Devletin dini İslam'dır” maddesinin çıkmasıyla siyasi gerilimin tavan yaptığı Tunus'ta şimdi de “First Lady'nin dönüşü” korkusu yaşanıyor. Ekim 2019'da reform ve refah vaadiyle Cumhurbaşkanlığı koltuğuna seçilen, ancak geçtiğimiz yıl parlamentoyu feshetmesi sonrası siyasi darbe suçlamalarına maruz kalan Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, şimdi de eşiyle gündemde…

Siyaset konuşması tepki çekti

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said'in eşi Yargıç İşrafŞebil (Said), geçtiğimiz 13 Ağustos Ulusal Kadın Bayramı münasebetiyle bir etkinliğe katıldı. Tunus Başbakanı Necla Budin'in de bulunduğu toplantıda kısa bir konuşma yapan Şebil, buradaki konuşmasında kadının Tunus toplumundaki öneminden bahsetti. Ancak, Şebil'in yer yer siyasete de girdiği bu konuşması hem büyük tepki çekti, hem de Tunus toplumundaki korkuları yeniden depreştirdi.

Zeynelabidin bin Ali'nin eşini hatırlattı

Şebil'in bu konuşmasını haberleştiren Jeune Afrique dergisi “Tunus'ta… ‘First Lady'nin Dönüşü” başlıklı makalesinde Bayan Said'in konuşma yapmasının Tunus'ta korkulara sebep olduğunu kaydetti. Dergi, Şebil'in kürsüye çıkmasının Tunus'un devrik Cumhurbaşkanı Zeynelabidin Bin Ali'nin eşi Leyla Trablusi'nin varlığını hatırlattığını kaydetti. Dergi ayrıca Şibli ile Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi'nin eşi İntisar es-Sisi arasında da ilişki kurdu.

Bütün Tunuslu kadınlar First Lady'dir

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, 2019'daki Cumhurbaşkanlığı adaylığı döneminde halkla buluşmalarında “Eşim, FistLady olmayacak. Çünkü Tunuslu bütün kadınlar First Lady'dir” demişti. .