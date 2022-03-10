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TIMETURK / DÜNYA / Firmalar bir bir geri adım atmaya başladı

Firmalar bir bir geri adım atmaya başladı

Gıda şirketi Nestle Rusya'nın Ukrayna'ya savaş açmasından dolayı ticari faaliyetlerini askıya almıştı. Gazeteci Gulsum Khalilova sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Nestle'nin yaptırım kararından vazgeçtiğini açıkladı.

44 Dakika Önce
2022-03-10 18:40:45
Firmalar bir bir geri adım atmaya başladı

Rusya, Ukrayna'ya savaş açmasıyla birlikte tepkilerin hedefi oldu. Özellikle ABD'nin yaptırım kararlarının açıklanmasıyla Rusya ekonomisi sorunlar yaşamaya başladı.

Merkezi İsviçre'de bulunan Nestle Rusya'nın Ukrayna'ya savaş açmasından dolayı; Ukrayna'ya yönelik saldırısının ardından şirketinin Rusya'daki sermaye yatırımının askıya alındığıni açıklamıştı.

Gazeteci Gulsum Khalilova sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda söz konusu yaptırımdan Nestle firmasının vazçeçtiğini belirtti.

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