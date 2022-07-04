Fırat'ın doğusuna Rus askeri sevkiyatı
Rusya, Fırat'ın doğusunda Haseke ilinde büyük bölümü terör örgütü YPG/PKK işgalinde olan Kamışlı ilçesindeki havaalanına askeri sevkiyat gerçekleştirdi.
2022-07-04 17:54:59
Yerel kaynaklardan edindiği bilgiye göre, Haseke'de büyük bölümü terör örgütü YPG/PKK'nın işgalinde olan Kamışlı ilçesindeki havaalanına llyushin Il-76 tipi iki Rus askeri kargo uçağı sabah saatlerinde iniş yaptı.
Lazkiye'nin Hmeymim Askeri Havaalanı'ndan kalkış yapan uçaklarda, askeri araçların yanı sıra yaklaşık 300 Rus askeri bulunuyor.
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Rus ordusu, 3 Haziran'da Haseke ilinde büyük bölümü terör örgütü YPG/PKK işgalinde olan Kamışlı ilçesine kısa ve orta menzilli hava savunma sistemi Pantsir-S1 getirmişti. Barış Pınarı Harekatı'nın güneydoğu cephe hattında bulunan Tel Temir'deki üssüne de 8 Haziran'da 2 tank, radar sistemi, Doçka tipi uçaksavar ve 8 personel taşıyıcı zırhlı araçtan oluşan sevkiyat gerçekleştirmişti.
Rus ordusunun Ayn İsa, Tel Temir, Münbiç, Aynul Arab ve Kamışlı'daki asker sayılarında da onlarla ifade edilebilecek artışlar kaydedilmişti. AA .
YORUMLAR (1)
Ne garip bir Dünya Turkler binlerce kilometre uzakta olan Uygur Türklerine sahip çıkmaya çalışıyorlar ve Çin'in onlara haksızlık ettiğini defalarca medyada okuduk. Başkalarının topraklarını işgal ediyor iç işlerine müdahaleyi meşru biliyor Ama kendi öz halkı olan savaşan işidir gibi bir terör belasına karşı duran ypg, kendi köyünde,kasabasında,şehrinde tc medya ve kuruluşları tarifindan işgalci sayılıyor yani ben kendi evimi işgal etmişim.mantika bak