Firar ettikten sonra yakalanan Filistinliye işkence!

Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Filistin Esirler Heyeti, İsrail'in Gilboa Hapishanesinden kaçtıktan sonra yakalanan Filistinli tutuklu Zekeriya ez-Zubeydi’nin ağır işkenceye maruz kaldığını duyurdu.

Filistin Esirler Heyetinden yapılan yazılı açıklamaya göre, heyet tarafından atanan Zubeydi'nin avukatı Avigdor Feldman, Celme Hapishanesinde ziyaret ettiği müvekkilinin durumuyla ilgili bilgi verdi.

Zubeydi'nin ağır bir şekilde darbedildiğini, çenesinde ve göğüs kafesinde kırıklar olduğunu vurgulayan Avukat Feldman, müvekkilinin kaldırıldığı bir hastanede sadece ağrı kesicilerle tedavi edildiğini aktardı.

Feldman ayrıca, “Tutuklunun, dayak ve darp sonucu vücudunun her yerinde morluklar ve sıyrıklar var.” dedi.

Zubeydi'nin Gilboa'dan firarına ilişkin ise Feldman, müvekkilinin tünel kazma çalışmasına katılmadığını ve kaçmayı planlayan 5 arkadaşının koğuşuna 6 Eylül'deki firardan bir gün önce geçtiğini kaydetti.

Feldman, Filistinlilerin hapishaneden kaçtıkları süre boyunca kimseden yardım istemediklerini, uzun süre susuz kaldıklarını ve çevrede buldukları Hint inciri (kaktüs meyvesi) ve incir gibi meyvelerle beslendiklerini ifade etti.

Filistin Sağlık Bakanı Keyle'den Kızılhaç'a çağrı

Bu arada Filistin Sağlık Bakanı Mey Keyle, Uluslararası Kızılhaç Örgütüne (ICRC) Filistinli tutuklularla ilgili çağrıda bulundu.

ICRC Filistin Delegasyon Başkanı Eliss Dubov ile video konferans yöntemiyle yaptığı toplantıda Filistinli esirlerin durumuna ilişkin endişeli olduklarını belirten Keyle, "ICRC'den firar ettikten sonra yakalanan 4 Filistinli tutuklunun sağlık durumlarını takip etmesini istiyoruz. Çünkü biz işgal devleti makamlarının açıklamalarına güvenemiyoruz.” dedi.

İsrail'in uluslararası toplum ve uluslararası hukukun üstünde olamayacağını vurgulayan Keyle, Dubov'dan ICRC heyetinin Filistinli tutukluları ziyaret etmesi ve durumlarına ilişkin inceleme yapması talebinde bulundu.

Firar eden 6 tutukludan 4'ü yakalandı

Filistinli 6 tutuklu, 6 Eylül sabahı, İsrail'in kuzeyindeki yüksek güvenlikli Gilboa Hapishanesinden tünel kazarak firar etmişti.

İsrail güçleri, hapisten kaçan Fetih Hareketinin silahlı kanadı El-Aksa Şehitleri üyesi Zekeriya ez-Zubeydi ile İslami Cihad Hareketi mensubu Muhammed Kasım el-Arıda, Yakub Mahmud Kadri ve Eyhem Fuad Mahmud Abdullah el-Arıda'yı daha sonra yakalamıştı.

Hapisten firar eden diğer iki Filistinli tutuklu Eyhem Fuad Kemamci ve Munadil Yakub Nufeyat ise henüz bulunamadı.

Filistin kaynaklarına göre, İsrail hapishanelerinde 365'i "idari tutuklu" olmak üzere, yaklaşık 4 bin 500 Filistinli bulunuyor.

AA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.