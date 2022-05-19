Finlandiya ve İsveç'ten 'Türkiye' açıklaması

Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö ve İsveç Başbakanı Magdalena Andersson, NATO üyeliği konusunda Türkiye ile çalıştıklarını belirtirken, Niinistö, Türkiye'nin güvenlik endişelerinin giderilmesi konusunda mutabık olduklarını söyledi.

ABD Başkanı Joe Biden, Finlandiya Cumhurbaşkanı Niinistö ve İsveç Başbakanı Andersson, Beyaz Saray'da gerçekleştirdikleri üçlü toplantı sonrası basın açıklaması yaptı.

Biden, ABD'nin Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliğine güçlü destek verdiğini belirterek söz konusu iki ülkenin üyeliğinin NATO'yu daha güçlü hale getireceğini ifade etti.

Son derece olumlu bir görüşme yaptıklarının altını çizen Biden, Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya katılımıyla ilgili resmi süreç için Kongreye gerekli bildirimlerde bulunduklarını ve Kongrenin de buna olumlu yaklaştığını belirtti.

Biden, NATO'nun açık kapı politikasının devam ettiğine işaret ederek "NATO'ya katılan yeni ülkeler hiçbir zaman başka bir ülkeye tehdit olmamıştır." dedi.

Finlandiya ve İsveç liderlerinin açıklamaları

Finlandiya Cumhurbaşkanı Niinistö, kendilerine verdiği destekten dolayı Biden'a teşekkür etti.

Ülkesinin NATO'ya ortak güvenlik garantileri konusunda katkı yapmaya hazır olduğunu belirten Niinistö, "Tüm NATO müttefiklerinden üyeliğimizin onaylanması noktasında güçlü destek umuyoruz." ifadesini kullandı.

"Türkiye'nin güvenlik endişelerini gidermede mutabıkız"

Niinistö, Türkiye'nin son dönemde kendilerinin üyelik başvuruları konusunda bazı endişelerini dile getirdiğini anımsatarak "Finlandiya her zaman Türkiye ile gururlu ve iyi ikili ilişkiler kurdu. NATO müttefiki olarak Türkiye'nin güvenlik endişelerinin giderilmesi konusunda mutabıkız. Terörü ciddiye alıyoruz ve her türünü kınıyoruz. Üyeliğimize yönelik aklınızda oluşabilecek tüm endişeleri konuşmaya hazırız." mesajını verdi.

Halihazırda bu konuda Türkiye ile diyalog halinde olduklarını belirten Niinistö, bu görüşmelerin ilerleyen günlerde devam edeceğini kaydetti.

İsveç: Türkiye dahil tüm NATO üyesi ülkelerle diyalog halindeyiz

İsveç Başbakanı Andersson da katılımlarının NATO'yu daha da güçlü bir hale getireceğini ifade ederek "Her türlü sorunun çözümü için Türkiye dahil tüm NATO üyesi ülkelerle farklı düzeylerde diyalog halindeyiz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: NATO'da terör örgütlerinin olmasını kabullenemeyiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "NATO bir güvenlik teşkilatıdır. Böyle bir güvenlik teşkilatının içerisinde biz terör örgütlerinin olmasını kabullenemeyiz." açıklamasını yapmıştı.

Erdoğan, İsveç-Finlandiya'nın NATO başvurusuna ilişkin şunları söylemişti:

"NATO ile ilgili adımda malum bu İsveç, Finlandiya bütün bunlar bizdeki terör odaklarını kendi ülkelerinde barındıranlar. PKK'ya, YPG'ye bu denli ülkelerinde ev sahipliği yapacaklar, yürüyüş ise yürüyüş, paçavralarını köprü üstlerine her yere asacaklar. Şimdi bunlar ülkemdeki terör kaynaklarını teşvik edip bunlara ciddi manada parasal destekler de verip, bunlara silah desteği veren bu ülkelerle kendilerine de söyledik. Dedik ki, NATO bir güvenlik teşkilatıdır. Böyle bir güvenlik teşkilatının içerisinde biz terör örgütlerinin olmasını kabullenemeyiz.

"Dedeağaç'ta ABD üs kurdu"

Geçmişte girenler girdi bunun içinde Almanya, Fransa var. Yunanistan ve Fransa bunlar girip çıkmışlardı. Sonra malesef o dönemin Türkiye'deki yönetim bunların önünü açtı ve bunlar yeniden NATO'ya dönebildiler. Dönebildiler de ne oldu? Örneğin şu anda Dedeağaç'ta ABD üs kurdu. FETÖ terör örgütü Yunanistan üzerinden Avrupa'ya seyahat ediyor. Kendilerine verdiğimiz terörist isim listesini görmezden geliyor. Bunları hala korumaya devam ediyorlar."

AA, TRTHaber .