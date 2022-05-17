Finlandiya parlamentosundan NATO kararı

Finlandiya parlamentosu, NATO'ya katılma kararını 188 milletvekilinin lehte, 12 milletvekilinin ise aleyhte oy kullanmasıyla onayladı.

Finlandiya parlamentosu, ülkenin NATO'ya katılma kararına onay verdi. Yapılan oylamada, 200 milletvekilinden 188'i kararı destekledi ve 8'i ise karşı oy kullandı.

Karar, parlamentoda yapılacak görüşmelerin ardından kabine içinde görüşülecek. Devamında ise Devlet Başkanı Sauli Niinistö'ye, imzalaması üzere resmi teklif sunulacak.

BIDEN, İSVEÇ VE FINLANDİYA LİDERLERINI BEYAZ SARAY'A DAVET ETTİ

Öte yandan Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre'in yaptığı açıklamaya göre ABD Başkanı Joe Biden, Finlandiyalı mevkidaşı Niinistö ve İsveç Başbakanı Magdalena Andersson'u Beyaz Saray'a davet etti.

Liderler arasında görüşme yarın gerçekleşecek. .