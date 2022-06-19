DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN

DOLAR

17,3259 ₺

EURO

18,1953 ₺

ALTIN

1.024,88 ₺

BİST

2.533,33 ₺

TIMETURK / DÜNYA / Finlandiya'dan ''Türkiye'' açıklaması

Finlandiya'dan ''Türkiye'' açıklaması

Finlandiya Cumhurbaşkanlığı, Finlandiya, İsveç ve Türkiye arasındaki görüşmelerin NATO himayesinde Belçika'nın başkenti Brüksel'de yarın devam edeceği bildirildi.

45 Dakika Önce
2022-06-19 15:59:16
Finlandiya'dan ''Türkiye'' açıklaması

Finlandiya Cumhurbaşkanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, Finlandiya, İsveç ve Türkiye arasında resmi düzeydeki görüşmelerin yarın Brüksel'de devam edeceği belirtildi.

İsveç resmi haber ajansı TT'ye konuşan bir NATO temsilcisi de NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in daveti üzerine, Brüksel'deki karargahta üst düzey NATO yetkilileriyle, Türkiye, Finlandiya ve İsveç'in üst düzey temsilcilerinin yarın bir araya geleceğini söyledi.

.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş