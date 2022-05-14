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TIMETURK / DÜNYA / Finlandiya'dan NATO üyeliği açıklaması

Finlandiya'dan NATO üyeliği açıklaması

Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto, ülkesinin NATO üyeliği konusunda Türkiye ile aralarındaki farklılıkların üstesinden gelebileceklerini umduklarını kaydetti.

2 Saat Önce
2022-05-14 23:14:19
Finlandiya'dan NATO üyeliği açıklaması

NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı için Berlin'de bulunan Haavisto, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Farklı grupların veya farklı kişilerin ayrıntılarına girmek istemiyorum ama sadece terörle mücadelenin siyasetimizde çok önemli bir ilke olduğunu ve bunun NATO'da da çok önemli bir ilke olduğunu söylemek istiyorum." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Finlandiya ve İsveç'in NATO üyelikleri hakkındaki açıklamalarına değinen Haavisto, "NATO üyeliği konusunda Türkiye ile farklılıkların üstesinden gelebileceğimizi umuyorum." dedi.

Türkiye'nin Finlandiya'ya eleştirilerini değerlendiren Bakan Haavisto, terörle mücadelenin çok önemli olduğunu ifade etti ancak, terör örgütü PKK ile mücadele konusunda somut bir söz vermekten kaçındı.

"Her NATO üyesi ülkenin üyeliğe başvuran ülkeler hakkında kendi görüşlerine sahip olma hakkına sahip olduğunu" kaydeden Pekka Haavisto, bu baharda Türkiye'yi iki kez ziyaret ettiğini ve mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüştüğünü hatırlattı.

Haavisto, "Bugün burada NATO toplantısında da görüşeceğiz." dedi.

Yakın diyalog içinde olmaya devam edeceklerini belirten Haavisto, ülkesinin Avrupa ve dünyanın güvenliği için terörle mücadelenin öneminin farkında olduğunu sözlerine ekledi. AA

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