Finlandiya'dan kritik ''Türkiye'' açıklaması

Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinisto yaptığı açıklamada 'NATO üyeliği konusunda Türkiye ile olan sorunları çözeceğimize eminim' ifadelerini kullandı.

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin ardından önce Rusya ile bin 300 kilometrelik sınırı paylaşan Finlandiya, ardından da İsveç, NATO'ya resmi olarak üyelik sürecinin başlatıldığını duyurdu. Türkiye'nin bu sürece itirazları sürerken Finlandiya Cumhurbaşkanı'ndan bugün yeni bir açıklama geldi.

Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinisto İsveç parlamentosuna hitaben yaptığı konuşmada, 30 uluslu NATO ittifakına katılma konusunda Türkiye ile bir anlaşmaya varabileceklerini söyledi.

Niinisto, “Türkiye'den gelen açıklamalar son birkaç gün içinde çok hızlı bir şekilde değişti ve daha da sertleşti.” dedi. Niinisto, “Ama yapıcı tartışmalarla durumu çözeceğimize eminim” ifadelerinde bulundu.

ERDOĞAN KARŞI ÇIKMIŞTI

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Finlandiya ve İsveç'in Türkiye'ye yaptırım uygulaması ve Ankara'nın terör örgütü olarak gördüğü örgütlere karşı tavır almaması halinde NATO'ya üyeliklerine onay vermeyeceğini söylemişti. .