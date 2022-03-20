DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Maliye Bakanı'ydı, Uber şoförü oldu
Rusya'ya darbe üstüne darbe! En seçkin komutanlarından birini daha kaybeti
İhracatçılardan ‘zabıta baskını’ açıklaması
Almanya'dan ABD'ye ''müzakere'' teklifi
Kocadağ'daki mağarayı karla doldurdular
AK Parti'den ''uzman çavuş'' açıklaması
Evde bakım maaşı yatan iller | 2022 mart evde bakım yardımı yattı mı?
Milli motosikletçi Deniz Öncü dünya 5'incisi oldu
Finlandiya’dan kritik NATO açıklaması
Analist Eric Krown, Bitcoin'in nisan ayında göreceği seviyeyi açıkladı
Türkiye'nin ilk SİDA'sı, Katar'a gidiyor
Gaziantep FK - Galatasaray maçını canlı izle! CANLI YAYIN
Belçika'da otomobil, kalabalığa daldı: Ölü ve yaralılar var
Bakan Nebati: Enflasyonla nasıl mücadele edileceğini en iyi bilenlerdeniz
Tüketim mallarına gelen zamlar maaşları eritti! Emekliler zor durumda

TIMETURK / DÜNYA / Finlandiya’dan kritik NATO açıklaması

Finlandiya’dan kritik NATO açıklaması

Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö, ülkesinin NATO'ya katılmasının Avrupa'daki güvenlik durumunu olumsuz etkileyeceğini ve mevcut gerilim riskini daha da artıracağını vurguladı.

1 Saat Önce
2022-03-20 15:56:29
Finlandiya’dan kritik NATO açıklaması

Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö yaptığı açıklamada, NATO üyeliğinin Avrupa'daki mevcut gerilim riskini artıracağını söyledi.

Finlandiya'nın NATO'ya katılması sonrasında bütün endişelerin bitmeyeceğini vurgulayan Niinistö, "Bunun getirdiği farklı riskleri görmek durumundayız. Finlandiya'nın NATO'ya katılması durumunda en büyük tehlike, Avrupa'daki mevcut gerilim riskini artıracağı yönünde" dedi.

Finlandiya devlet televizyonu YLE'nin yayımladığı kamuoyu araştırmasına göre, Finlandiya halkının yüzde 62'si NATO üyeliğini destekliyor.

BENZER BİR AÇIKLAMA İSVEÇ'TEN GELMİŞTİ

İsveç de NATO üyeliğini düşünmediklerini duyurmuştu.

İsveç Başbakanı Magdalena Andersson, 8 Mart'ta yaptığı açıklamada, ülkesinin NATO üyeliğinin Avrupa'daki güvenlik durumunu bozacağını ve bu nedenle "NATO'ya üyeliği şimdilik düşünmediklerini" kaydetmişti.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Ukrayna- Rusya savaşının başlamasından sonra yaptığı açıklamada, "İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya katılımı halinde Rusya'dan sorumlu adımlar gelecektir. Rusya bu karara misillemede bulunacaktır." ifadelerini kullanmıştı. .

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş