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Finlandiya'da nükleer saldırı korkusu! İyot tabletler tükendi

Finlandiya'da Sağlık Bakanlığının bölgede nükleer bir olay yaşanması ihtimaline karşı kullanılması tavsiyesinde bulunduğu iyot tabletlerin stokları tükendi.

3 Saat Önce
2022-10-13 19:24:04
Finlandiya'da nükleer saldırı korkusu! İyot tabletler tükendi

Sosyal İşler ve Sağlık Bakanlığı, (Rusya-Ukrayna Savaşı'nda) nükleer bir olay gerçekleşmesi ihtimaline karşı halka iyot tablet kullanılmasını tavsiye etti.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Bir nükleer tesisteki kaza, tiroit bezinde birikebilen radyoaktif salınımına yol açabilir." ifadesi kullanıldı.

Söz konusu açıklamanın ardından halkın eczanelere akın etmesiyle ülke genelinde iyot tablet stokları kısa sürede tükendi.

Bakanlık, söz konusu tabletleri 3-40 yaş aralığındakilerin kullanması tavsiyesinde bulundu.

Öte yandan Bakanlık, radyasyonla ilgili acil bir durumda, insanların kendilerini radyasyondan korumasının en önemli yolunun evlerinde kalmaları olduğunu kaydetti.

Finlandiya Radyasyon ve Nükleer Güvenliği Kurumu Başkanı Petteri Tiippana, "Evet, Ukrayna'daki savaş, (Bakanlığın) talimatların güncellenmesini etkiledi. Böyle bir ihtiyaç ortaya çıktığında insanlar güncel talimatlara sahip olmalıdır." dedi. AA

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