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Finlandiya, 64 adet 'F-35' alacak

Finlandiya hükümeti, ABD merkezli Lockheed Martin şirketinden 64 adet F-35 savaş uçağı alacaklarını duyurdu.

10 Dakika Önce
2021-12-10 17:13:25
Finlandiya, 64 adet 'F-35' alacak

Finlandiya Savunma Bakanı Antti Kaikkonen, düzenlediği basın toplantısında, hükümetin, dünyanın en büyük silah üreticisi Lockheed Martin şirketinden 64 adet F-35 savaş uçağı alınmasına karar verdiğini söyledi.

8,4 milyar avro

Kaikkonen, savaş uçaklarının yaklaşık 8,4 milyar avro karşılığında alınacağını kaydetti.

Aldıkları kararın eleştirilere yol açacağını düşündüklerini aktaran Kaikkonen, "İhtiyaçlarımız göz önüne alındığında en iyi tercihi yaptığımızı düşünüyorum. Bu uçaklar 2060 yılına kadar uçabilecek." ifadelerini kullandı.

Kaikkonen, F-35'lerin, 2025-2029 yıllarında emekli edilecek F/A-18C/D Hornet uçaklarının yerini alacağını sözlerine ekledi. Öte yandan Finlandiya'nın İsveç merkezli Saab Gripen savaş uçakları almaktan vazgeçmesi, İsveç'te şaşkınlığa neden oldu. AA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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