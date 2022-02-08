Financial Times'ın ''Ukrayna anlaşması'' haberine Rusya'dan tepki

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Putin ile Macron'un Ukrayna konusunda anlaşma imzaladığına dair Financial Times'ta (FT) yer alan haberi yalanladı.

Gazetecilerin FT'deki haberle ilgili soruları üzerine Peskov, "Elbette Financial Times yalan yazdı. Bu, özü itibarıyla yalan. Moskova ve Paris, anlaşma imzalayamazdı. Bu tamamen imkansız" yanıtını verdi.

"Fransa, AB'nin dönem başkanı. Fransa, Paris'in liderlik etmediği NATO'nun bir üyesi. Bu blokta liderlik, tamamen başka bir ülkeye ait. Nasıl bir anlaşma söz konusu olabilir ki?" diye devam eden Peskov, Financial Times'ın yalan habere yer verdiğinin altını çizdi.

Günlük basın toplantısında gündeme gelen bir diğer konu, Putin'in Macron'a Belarus'taki tatbikatlardan sonra 30 bin Rus askerini geri çekme sözü verdiği yönündeki haberlerdi.

"Eğer dikkatli takip ettiyseniz, hiç kimse hiçbir zaman Rus askerlerinin Belarus topraklarında kalacağını söylemedi, bu hiçbir zaman söz konusu olmadı" diyen Peskov, Rusya ile Belarus ordularının ortak tatbikatının ardından Rus güçlerin doğal olarak daimi konuşlanma noktalarına döneceğini vurguladı.

Peskov, Rus askerlerin ne zaman döneceğine ilişkin sorular karşısındaysa, bu konu bağlamında herhangi bir tarihin telaffuz edilmediğini kaydetti.

Gazeteciler, Peskov'dan Putin'in Macron'la görüşme sırasında Ukrayna yakınında askeri manevralar gerçekleştirmemeyi kabul ettiğine dair iddiaları da yorumlasını talep etti.

Kremlin Sözcüsü, "Ben bu tür açıklamalar duymadım" karşılığını verdi.

'GERİLİMİN DÜŞÜRÜLMESİNE ÇOK İHTİYAÇ VAR'

Peskov, Batı'nın Ukrayna'ya asker ve silah göndermesinin, manevralar yapmasının ve yeni askeri teçhizatı test etmesinin bölgedeki gerilimi tırmandırdığını ve bu nedenle gerilimin düşürülmesinin çok gerekli olduğunu vurguladı.

Kremlin Sözcüsü, "Gerilimin düşürülmesine gelince, bu çok gerekli, zira gerilim günden güne artıyor. Batılı ülkelerin Ukrayna'ya askerler, silah yüklü uçaklar, askeri teçhizat gönderdiklerini görüyoruz. Ukrayna, bu günlerde manevralar yaparak teslim aldığı yeni askeri teçhizatı test ediyor. Tüm bunlar, elbette yeni gerilim dalgalarını kışkırtıyor. Bundan dolayı, şu anda gerilimin düşürülmesine çok ihtiyaç var" ifadelerini kullandı. .