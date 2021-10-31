Film seti cinayetine karışan oyuncu Alec Baldwin sessizliğini bozdu

Yönetmen ve yapımcı Alec Baldwin'in film setinde yanlışlıkla Halyna Hutchins'i öldürmesi hala uluslararası gündemde.

Usta oyuncu Alec Baldwin'in geçen hafta Rust filminin çekimleri sırasında tabancadan çıkan mermilerle görüntü yönetmeni Halyna Hutchins'i vurarak öldürmüş ve yönetmen Joel Souza'yı yaralamıştı. Olayın yankıları sürerken, Hollywood yıldızı Alec Baldwin, yaşadıklarıyla ilgili ilk kez konuştu.

Daha önce sette yaşanan trajediyle ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Baldwin, bu kez kameraların karşısına geçti. Evinden çıktıktan sonra çevresini saran gazetecilere kayıtsız kalmayan Baldwin, arabasından inerek gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Yaşanan trajik kazada hayatını kaybeden Hutchins'ten ‘arkadaşım' olarak bahseden Baldwin, olay yaşanmadan bir gün önce Hutchins ile birlikte yemek yediklerini açıkladı.

‘O BENİM ARKADAŞIMDI'

Eşi Hilaria ile birlikte arabalarını durdurarak gazetecilere açıklamalarda bulunan Baldwin, TV programları ve film setlerinde silah kullanımını kısıtlayan yeni önlemleri desteklediğini açıkladı.

Baldwin'in arabayı durdurduktan sonra gazetecilere ‘Ne bilmek istiyorsunuz?' dediği belirtildi. Yaklaşık 4 dakika boyunca konuşan Baldwin'in oldukça üzgün olduğu ve ‘Bir kadın öldü. O benim arkadaşımdı.' dediği belirtildi.

Baldwin, “Çekime başlamak için Santa Fe'ye geldiğim gün, onu yönetmen Joel ile akşam yemeğine götürdüm,” dedi. Baldwin ‘Birlikte bir film çeken çok eğlenceli ve birbirine bağlı bir ekiptik ve sonra bu korkunç olay oldu.' ifadeleriyle sözlerini sürdürdü.

‘SORUŞTURMA HAKKINDA KONUŞAMAM'

Yaşanan trajediyi ‘trilyonda bir ihtimal gerçek oldu' şeklinde tanımlayan Baldwin bu tip kazaların çok nadir gerçekleştiğini vurguladı. Baldwin, gazetecilere, Santa Fe Şerif Ofisi tarafından kendisine “soruşturma hakkında konuşmaması emri verildiğini” vurguladı.

Muhabirlerle yaptığı konuşmada gözle görülür bir şekilde gergin olan oyuncu, ardından “Bunun dışında başka sorularınız var mı?” diye sordu ve oradan uzaklaştı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.