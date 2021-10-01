Filistinlileri kim kaçırıyor?

Doğruhaber yazarı Mehmet Zülfi Tan, gizemli bir şekilde ortadan kaybolan Filistinliler ile ilgiliyazı kaleme aldı.

6 Filistinlinin gizemli bir şekilde ortadan kaybolduğunu kaydeden yazar Mehmet Zülfi Tan, “Ne kaybolması kardeşim kaçırıldılar. Konya'da millet gözleriyle görmüş. Bunu gören, duyan, bilen var. Ama ne hikmetse etkili ve yetkililer görmüyor.” ifadelerini kullandı.

İşte yazının tamamı:

FİLİSTİNLİLERİ KİM KAÇIRIYOR?

Güpegündüz sokak ortasında, adamları arabaya atıp kaçırıyorlar. Arabanın rengi, markası ve gittiği yön belli. Hatta olayın gün ve saati de belli, ama olay hakkında konuşan yok, olayla ilgili bir gelişme de yok.

Kimden bahsediyorum, tabi ki de Konya'da kaçırılan Filistinli öğrenciden bahsediyorum. Konya Selçuklu Üniversitesinde okuyan Filistinli öğrenci, Bosna Hersek Mahallesinde gündüz ortasında bir arabaya bindirilip kaçırılıyor. O gün bugündür haber yok.

Sonra öğreniyoruz ki, bu ayın başından bu yana Türkiye'de 4'ü İstanbul'da olmak üzere 6 Filistin vatandaşı gizemli bir şekilde ortadan kaybolmuş. Ne kaybolması kardeşim kaçırıldılar. Konya'da millet gözleriyle görmüş. Bunu gören, duyan, bilen var. Ama ne hikmetse etkili ve yetkililer görmüyor. Müslümanların Kudüs ve Filistin konusunda bu kadar hassas olmasına rağmen bu katil Siyonist şebekenin gelip içimizden kardeşlerimizi kaçırması gerçekten bizim için bir ardır.

Bunları bulup ortaya çıkarmak, bu kardeşlerimizi kurtarmak bu hükümetin boynunun borcudur. Yoksa Allah göstermesin, bu kardeşlerimize bir şey olursa kimse bunun hesabını veremez.

Bir değil, iki değil, tam altı kişi kaçırılmış. Dördü İstanbul'da, biri Konya'da diğeri nerde bilmiyoruz. Bu öyle alelade bir iş değil. Organize bir iş. Ayrıca bu kadar kişi kaçırılırken ve bu insanlar tehlike altında iken neden gerekli önlemler alınmadı, bu da ayrı bir mesele.

Ayrıca bütün yolların elektronik denetlendiği, kameralarla izlendiği bir zamanda, altı kişiden hiçbirinin bulunamaması da ayrı bir soru işareti olarak akıllarda kalıyor.

Bu konu acil bir şekilde çözülmeli ve sorumlular hesap vermeli. Ayrıca bu konuda ihmali bulunanlar, bunu sümenaltı edenler de hesap vermeli. Altı insan kaçırılmış ama ortada hiçbir şey olmamış gibi davranılıyor. Bu iş öyle sessiz kalmakla geçiştirilecek bir mesele değil. Filistin ve Filistinli kardeşlerimiz bizim canımız ciğerimizdir.

İçişleri bakanı çıkıp bu konu hakkında halka bilgi vermeli. Kendileri bulamıyorsa halktan yardım istesin. Ama sessizliğe bürünmesin. Olayın üzerinden nerdeyse bir ay geçti. Bu zaman zarfında bir mesafe kat edilmediyse artık olayı örtmenin bir anlamı yok. Yoksa kendisi töhmet altında kalır.

Filistinli kardeşlerimizin bir an önce kurtarılmasını bekliyoruz. Filistinli kardeşlerimizi bulmak ve faillerden hesap sormak bu hükümetin sorumluluğundadır. Ve bunu bekliyoruz.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.