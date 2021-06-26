Filistinliler, muhalif aktivistin gözaltında hayatını kaybetmesini protesto etti
İşgal altındaki Batı Şeria'da, muhalif aktivist Nizar Benat'ın Filistin güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındıktan kısa süre sonra yaşamını yitirmesi protesto edildi.
Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Batı Şeria'nın Ramallah kentinde yüzlerce Filistinlinin katıldığı ve sivil toplum kuruluşlarının destek verdiği gösteride, Benat'ın gözaltında ölümüne tepki gösterildi.
Gösteride Benat'ın fotoğrafları taşıyan eylemciler, bu ölümün "cinayet olduğu" yönünde sloganlar attı.
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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