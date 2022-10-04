Filistinli tutuklulara İsrail zulmü! İİT’den çağrı

İsrail, dün Filistin’in Batı Şeria kesiminin tamamında Filistinli tutukluların ziyaretlerini iptal ederken, İslam İşbirliği Teşkilatı, İsrail hapishanelerindeki binlerce Filistinlinin sağlık durumundan derin endişe duyduğunu açıkladı.

TIMETURK­­­| HABER MERKEZİ

Terör devleti İsrail, dün Filistin'in Batı Şeria kesiminin tamamında Filistinli tutukluların ziyaretlerini iptal ederken, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), İsrail hapishanelerindeki binlerce Filistinlinin sağlık durumundan derin endişe duyduğunu açıkladı.

SALDIRIYI BAHANE EDİP YASAK KARARI ALDILAR

İsrail Hapishaneler İdaresinin, Filistinli tutukluların ailelerinin ziyaretlerini iptal ettiği belirtildi. Filistin Uluslararası Kızılhaç Komitesinden yapılan yazılı açıklamada, Hapishaneler İdaresinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın tüm kentlerinde 3 Ekim Pazartesi gününe ait tutuklu ziyaret programını iptal etme kararı aldığı ifade edildi. Söz konusu karar, İsrail güçlerinin, Rimon Cezaevi'nde tutuklu kardeşini ziyaret eden Esil et-Tayti'nin, bir gardiyana bıçaklı saldırıda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınmasının ardından alındı.

Filistin Esirler Cemiyetinden daha önce yapılan yazılı açıklamada, Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nablus kentinde yer alan Balata Mülteci Kampı sakinlerinden olan Esil et-Tayti'nin, Rimon Cezaevi'ndeki kardeşi Seba et-Tayti'yi ziyareti sırasında, bir gardiyana bıçakla saldırıda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alındığı duyurulmuştu.

İİT'DEN “ENDİŞELİYİZ” AÇIKLAMASI

İslam İşbirliği Teşkilatı, kanser hastası Filistinli mahkum Ebu Hamid ve İsrail hapishanelerindeki binlerce Filistinlinin sağlık durumundan derin endişe duyduğunu açıkladı. İİT'den yapılan yazılı açıklamada, uluslararası ve hukuk kuruluşlarına İsrail hapishanesindeki Filistinli kanser hastası Ebu Hamid'in serbest bırakılması için derhal müdahale etmeleri çağrısında bulunuldu.

Açıklamada, İİT Genel Sekreterliğinin tedavi hakkı ve temel haklardan mahrum bırakılan kanser hastası Filistinli mahkum Ebu Hamid ve İsrail hapishanelerindeki binlerce Filistinlinin sağlık durumuyla ilgili derin endişe duyduğu belirtildi. Açıklamada ayrıca, İİT'nin İsrail'in idari tutukluluk uygulamasını protesto etmek için açlık grevine başlayan onlarca Filistinliyi desteklediği ve onlarla dayanışma içinde olduğu kaydedildi.

AÇLIK GREVİNDEKİ TUTUKLULARA HALKTAN DESTEK

Diğer taraftan, işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde, idari tutukluluk uygulamasına tepki amacıyla açlık grevine giren 30 Filistinliye dün destek gösterisi düzenlendi. El-Bire kentindeki Kültür Merkezi önünde kurulan çadırda toplanan onlarca kişi, ellerinde açlık grevindeki Filistinlilerin resimleriyle Bire ve Ramallah sokaklarında yürüdü. Filistin Esirler Cemiyeti Başkanı Kaddura Faris AA muhabirine yaptığı açıklamada, herkesin ilgisini bu büyük meseleye çekmek için bu gösteriyi düzenlediklerini belirtti.

Faris, bu sorunun artık sadece açlık grevindeki tutukluları değil yüzlerce idari tutukluyu ve idari tutukluluk tehdidi altındaki binlerce kişiyi ilgilendirdiğini vurguladı. İsrail'in Ofer Cezaevi'ndeki 30 Filistinli tutuklu 25 Eylül'de, Tel Aviv yönetiminin "idari tutukluluk" uygulamasını protesto etmek için açlık grevine başlamıştı. .