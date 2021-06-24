Filistinli muhalif Nizar Benat, Filistin makamlarınca gözaltına alınmasının ardından hayatını kaybetti

Filistinli bağımsız muhalif Nizar Benat, Filistin güvenlik güçleri tarafından gözaltına alınmasından kısa bir süre sonra hayatını kaybetti.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın el-Halil kenti valisi Cebrin el-Bekri, yaptığı yazılı açıklamada, Benat'ın gözaltına alınmasının ardından hayatını kaybetmesine ilişkin bilgi verdi.

Benat'ın bu sabah savcılık kararıyla Filistin güvenlik güçlerince göz altına alındığını kaydeden Bekri, gözaltı sırasında sağlık durumunun kötüleştiğini ve el Halil Devlet Hastanesine götürüldüğünü ve hastanede vefat ettiğini ifade etti.

Benat'ın ailesinde suikast iddiası

AA muhabirine aile adına konuşan Ammar Benat, Nizar Benat'a suikast yapıldığını söyledi.

Benat'ın Filistin güvenlik güçleri tarafından sabah saat 3 buçukta göz altına alındığını kaydeden Ammar, "Güvenlik güçleri Benat'ın evinin kapısını patlatarak içeri girdi. Ahşap sopa ve demir coplarla onu darbettiler." dedi.

Ammar sözlerine şöyle devam etti: "Benat'a güvenlik güçleri biber gazı da sıktı. Kaba bir şekilde elbiselerini soydular ve kanlar içinde dövülerek götürüldü."

Ailenin Benat hakkında resmi makamlardan bir bilgi alamadığını dile getiren Ammar, ölüm haberini medyadan öğrendiklerini söyledi.

Ammar ayrıca, Benat'ın cenazesinin otopsi işlemine aile doktorunun katılmasını istediklerini belirterek, uluslararası ve yerel insan hakları örgütlerinin de katılımıyla uluslararası bir soruşturma açılmasını talep ettiklerini ifade etti.

El Halil vilayetindeki Dura beldesinde yaşayan aktivist ve bağımsız bir muhalif olan Nizar Benat, Filistin Yönetimine yönelik sert eleştirileriyle biliniyordu. Daha önce de Filistin güvenlik güçleri tarafından birkaç kez tutuklanmıştı.

Benat ayrıca 22 Mayıs'ta yapılması planlanan ancak Devlet Başkanlığı kararı ile iptal edilen Filistin parlamento seçimlerine katılmak üzere "Özgürlük ve Onur" başlığında bağımsız bir liste hazırlamıştı.

Filistin seçimlerinin iptal edilmesi kararı üzerine Avrupa Birliği'ne Filistin yönetimine yaptığı desteği kesmesi çağrısında bulunan Benat, söz konusu çağrısının hemen ardından 2 Mayıs'ta sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda Filistin güvenlik güçleri eşliğinde silahlı bir grubun evine ateş açtığını söylemişti

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.