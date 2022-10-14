Filistinli gruplar ‘Cezayir Bildirisi’ni imzaladı

Cezayir'de bir araya gelen Filistinli parti ve örgütler, ülkedeki bölünmeyi sonlandırmak için üzerinde uzlaştıkları 'Cezayir Bildirisi'ni dün törenle imzaladı.İmza sonrası açıklama yapan Hamas Siyasi Büro Şefi İsmail Heniyye, Filistin halkının birliğinin sağlanmadan Filistin topraklarının özgürleştirilemeyeceğini söyledi.

TIMETURK ­­­| HABER MERKEZİ

Cezayir'de bir araya gelen Filistinli parti ve örgütler, ülkedeki bölünmeyi sonlandırmak için üzerinde uzlaştıkları "Cezayir Bildirisi"ni dün törenle imzaladı.

Cezayir'in başkenti Cezayir'in batısındaki Kongre Sarayı'nda düzenlenen törene 14 Filistinli grubun temsilcisi ile Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun katıldı. 14 Filistinli grubun temsilcileri teker teker sahneye çıkarak, bugün üzerinde anlaşmaya varılan Cezayir Bildirisi'nin metnine imza attı.

ARAFAT'IN 40 YIL ÖNCE OKUDUĞU 'BAĞIMSIZLIK BİLDİRİSİ' HATIRLATILDI

İmza töreninde kısa bir konuşma yapan Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun, 40 yıl önce Cezayir'de "Filistin Bağımsızlık Bildirisi"nin Filistin lideri Yaser Arafat tarafından ilan edilmesini hatırlattı.Filistinli grupların, davetine icabet ederek Cezayir'e gelmesini takdir eden Tebbun, üzerinde anlaşmaya varılan bildirinin de başkenti Kudüs olan 1967 sınırları üzerinde bağımsız bir Filistin devletinin kurulmasına vesile olması temennisinde bulundu. Hamas lideri İsmail Heniyye ise Cumhurbaşkanı Tebbun ile Cezayir devleti ve milletine teşekkür ettikten sonra, yakasında bulunan Kudüs rozetini çıkarıp Tebbun'un yakasına taktı.

İŞGALE KARŞI ULUSAL BİRLİK

Filistin'de Fetih ile Hamas arasında 2007'den bu yana siyasi anlaşmazlıklar yaşanıyor. Hamas, abluka altındaki Gazze Şeridi'ni kontrol ederken, Batı Şeria ise Fetih Hareketi tarafından kurulan Filistin hükümetince yönetiliyor. Cezayir'de bir araya gelen Filistinli gruplar 3 gün süren toplantılar sonunda uzlaşı anlaşmasını imzalamıştı.

Filistin'deki siyasi bölünmenin sona erdirilmesi için imzalanan Cezayir Bildirisi'nde, işgale karşı direnişin temeli olarak ulusal birliğin önemi vurgulandı.

Bildirinin maddeleri arasında, Filistin ulusal güçleri arasında, seçimler kanalıyla siyasi ortaklık ilkesinin temellendirilmesi, ulusal uzlaşının gerçekleşmesi için fiili adımlar atılması, Filistin halkının meşru ve tek temsilcisi olması hasebiyle Filistin Kurtuluş Örgütü'nün (FKÖ) rolünün ve ona bağlı kurumların etkinleştirilmesi yer aldı.

İMZACI GRUPLAR

Bildiriye imza atan yetkili isimler şu şekilde:

Hamas adına İsmail Heniyye, Fetih Hareketi adına Azzam el-Ahmed, Filistin Özgürlüğü için Halk Cephesi adına Talal Naci, Ulusal Girişim adına Mustafa el-Bergusi, İslami Cihad Hareketi adına Muhammed Said el-Hindi, Filistin Özgürlüğü için Halk Cephesi adına Ömer Esad Murad'a ek olarak Halk Mücadele Cephesi, Özgürlük Cephesi, Fırtına gibi örgütlerin yetkilileri imzaladı.

EN GEÇ 1 YIL İÇİNDE SEÇİM YAPILACAK, ULUSAL KURUMLAR BİRLEŞTİRİLECEK

Bildiride ayrıca, Gazze ve Kudüs dahil Batı Şeria'da devlet başkanlığı ve parlamento seçimleri ile Filistin Ulusal Konseyi seçimlerinin bildirinin imzalandığı tarihten itibaren en geç 1 yıl içinde yapılması, ulusal kurumların birleştirilmesi, yeniden yapılanma projelerini uygulamak için gerekli kaynakların kullanıma açılması kararlaştırıldı.

Diyalog görüşmelerine katılan Filistinli gruplar, halkın direnişinin geliştirilmesi ve genişletilmesine desteklerini vurgularken, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun'a da söz konusu görüşmelere öncülük ettiği için teşekkür etti.

HENİYE'DEN BİRLİK AÇIKLAMASI

İmza sonrası açıklama yapan Hamas Siyasi Büro Şefi İsmail Heniyye, Filistin halkının birliğinin sağlanmadan Filistin topraklarının özgürleştirilemeyeceğini söyledi. Heniyye, “Ulusal birliği sağlamaya yönelik her türlü adım, Filistin davasının ve Filistin halkının geleceğine yönelik faydasına adımlardır” diye konuştu.

TÜRKİYE ANLAŞMADAN MEMNUN

Dışişleri Bakanlığı, 12-13 Ekim'de Filistinli gruplar arasında gerçekleştirilen yasal uzlaşı konferansının olumlu duyulmasından memnuniyet duyulduğunu açıkladı.

Dışişleri Bakanlığında konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, Cezayir'in himayesinde, 12-13 Ekim'de Filistinli gruplar arasında gerçekleştirilen ulusal uzlaşı konferansının olumlu sonuçlanmasından memnuniyet duyulduğu belirtilerek Türkiye'nin de her zaman destek verdiği Filistinliler arası uzlaşı sürecine Cezayir'in katkılarının takdirle karşılandığı ifade edildi.Açıklamada, konferansın sonunda kabul edilen bildirinin, Filistinli gruplar arasında nihai birliğin sağlanması için uygun bir zemin teşkil ettiğinin değerlendirildiği; başta seçimlerin düzenlenmesi olmak üzere, bildiride kayıtlı adımların hayata geçirilmesinin temenni edildiği vurgulandı.​​​​​​​ .