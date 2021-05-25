DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

Erzincan’da deprem!
İsrail'den Lübnan'a gaz bombalı saldırı
Antikor testi ve Kovid-19 ilişkisi
BM’den çağrı: Putin-Biden görüşmesine ev sahipliği yapmaya hazırız
Türklerin İslam'la 'edebi' karşılaşması
Biden, George Floyd'un ailesini Beyaz Ev'de ağırladı
Ürdün'den İsrail'e nota
ABD'nin 2030'a kadar nükleer silahlar için 634 milyar dolar harcama yapması bekleniyor
Perinçek'ten Bakan Soylu'ya destek
Kovid-19 sonrası hızlı toparlanma için sektörel yol haritaları belirlendi
İsrail'in Gazze saldırılarında can kaybı 254'e yükseldi
İsrail-Filistin çatışmasına asimetrik bakış
Konutunuzun sigortası sizsiniz
İnsanlığın en büyük katili kim?
Fed’in geçici enflasyon düşüncesine karşı sıkılaşma dinamikleri

Filistinli çocuklardan çağrı

Gazze'de Filistinli çocuklar, uluslararası kurumlara işgal devleti İsrail ihlalleri karşısında haklarının korunması çağrısında bulundu.

ABONE OL

Google News - Timeturk
25.05.2021 16:27:25
Filistinli çocuklardan çağrı

Gazze'de Filistinli çocuklar, uluslararası kurumlara İsrail ihlalleri karşısında haklarının korunması çağrısında bulundu.

a2_69

Filistin Halk Kurtuluş Cephesi (FHKC), Gazze kentindeki El-Vahde Caddesinde İsrail saldırıları neticesinde yıkılan binaların enkazları üzerinde, İsrail bombardımanından zarar gören Filistinli aileler ve çocuklarla dayanışma amacıyla gösteri düzenledi.

a3_64

Gösteriye katılan Filistinli kız çocuğu Hala el-Gul, AA muhabirine yaptığı açıklamada, saldırılardan etkilenen ve zarar gören Filistinli çocuklarla dayanışma amacıyla bu gösteriye katıldığını söyledi.

a4_68

"İsrail'in evleri bombalayarak yaptığı katliamı izlediğimizde Gazzeli çocuklar olarak çok korktuk, üzüldük, endişelendik." diyen Gul, uluslararası kurumlara, İsrail ihlalleri karşısında Filistinli çocukların haklarının korunması çağrısında bulundu.

a5_50

FHKC Merkez Komitesi üyesi İyad Avdallah da Gazzeli çocukların, dünyaya "bizim de yaşam hakkımız var, çocukluğumuzu ve bayramları yaşama hakkımız var." mesajı vermek için katıldığını söyledi.

a6_39

Avdallah, "İsrail'in bu enkazlarda yaptığı katliamın kurbanlarının bir kısmı da Filistinli çocuklar. İsrail büyük bir suç işledi. Kadın, çocuk, yaşlı demeden sivillere karşı tüm askeri mekanizmaları kullandı." dedi.

a7_29

Uluslararası insan hakları kurumlarının, Filistinli çocuklar için acilen harekete geçmesi çağrısı yapan Avdallah, suçluların Uluslararası Ceza Mahkemesinde yargılanmasını istedi.

a8_31

An-armed-Israeli-soldier-controls-a-Palestinian-boy-during-clashes-between-Israeli-security-forces-and-Palestinian

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş