Filistinli çocuğun mektubu: Anne, şehit olursam bana bayram kıyafetlerimi giydirsinler

İşgalci İsrail’in saldırılarının devam ettiği Gazze’de bir anne, kızının yastığının altında bulduğu mektup sosyal medyaya yansıdı. Mektupta, 'Anneciğim eğer şehit olursak hepimizi aynı mezarda koysunlar ki kucağında kalmış olurum. Ve bana bayram kıyafetlerimi giydirsinler. Çünkü onlarla sevinemedim' yazıyor.