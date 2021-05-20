Filistinli çocuğun mektubu: Anne, şehit olursam bana bayram kıyafetlerimi giydirsinler
İşgalci İsrail’in saldırılarının devam ettiği Gazze’de bir anne, kızının yastığının altında bulduğu mektup sosyal medyaya yansıdı. Mektupta, 'Anneciğim eğer şehit olursak hepimizi aynı mezarda koysunlar ki kucağında kalmış olurum. Ve bana bayram kıyafetlerimi giydirsinler. Çünkü onlarla sevinemedim' yazıyor.
Gazze'de bir anne, kızının yastığı altına bıraktığı notu buldu.
Twitter'da “Tevfik Hams” adlı kullanıcının paylaştığı notta, Filistinli çocukların içinde bulunduğu durum gözler önüne seriliyor. O notta şu ifadeler yer aldığı görüldü:
“Anneciğim ben çok korkuyorum. Eğer şehit olursak hepimizi aynı mezara koysunlar. Böylece kucağında kalmış olurum. Ve bana bayram kıyafetlerimi giydirsinler. Çünkü onlarla sevinemedim.”
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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