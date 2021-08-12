Filistinli aileden İsrail mahkemesinin aldığı karara ilginç tepki

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te ikamet eden Hadır ailesi, 25 yıldan uzun süredir yaşadıkları evlerini, Yahudi yerleşimcilerin eline geçmesine engel olmak için kendi elleriyle yıktı. İsrail mahkemesi, geçen ay Hadır ailesine ait evin inşa edildiği arazinin Yahudilere ait olduğuna hükmetmişti.

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te ikamet eden Hadır ailesi, 25 yıldan uzun süredir yaşadıkları evlerini, Yahudi yerleşimcilerin eline geçmesine engel olmak için kendi elleriyle yıktı.

İsrail mahkemesi, geçen ay Hadır ailesine ait Doğu Kudüs'ün Beyt Hanina Mahallesi'ndeki evin inşa edildiği arazinin Yahudilere ait olduğuna hükmetti.

Mahkeme, hüküm uyarınca Hadır ailesinden yaklaşık 25 yıldır yaşadıkları evlerini boşaltmalarını istedi.

Yaptıkları itirazın da reddedilmesi üzerine Hadır ailesi, tanınan sürenin bugün dolmasıyla Yahudi yerleşimcilere geçmesine engel olmak için yuvalarını kendi elleriyle yıktı.

Tel Aviv yönetimi, işgal altındaki Doğu Kudüs'te sık sık Filistinlilere ait yapıları "ruhsatsız" olduğu gerekçesiyle yıkıyor.

İsrail belediyesi çoğu zaman yıkım masraflarını da evi yıkılan kişilerden tahsil ediyor.

Filistin'e bağlı Kudüs İşleri Bakanı Fadi el-Hedmi dün yaptığı açıklamada, İsrail makamlarının 1 Ocak'tan bu yana işgal altındaki Doğu Kudüs'te Filistinlilere ait 81 binayı yıktığını belirtmişti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.