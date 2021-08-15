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Filistin, yarın yüz yüze eğitime başlıyor

Filistin yönetimi, koronavirüs tedbirleri altında yarın okullarda yüz yüze eğitime başlanacağını duyurdu.

3 Saat Önce
2021-08-15 19:53:09
Filistin, yarın yüz yüze eğitime başlıyor

Eğitim Bakanı Mervan Avertani, Sağlık Bakanı Mey Keyle ile işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde 2021-2022 eğitim-öğretim yılına ilişkin ortak basın toplantısı düzenledi.

Eğitimin yarın yüz yüze başlayacağını belirten Avertani, Kovid-19 tedbirleri kapsamında öğretmenler ile diğer çalışan kadrosuna aşı olma şartı getirildiğini dile getirdi.

Sağlık Bakanı Keyle ise eğitim öğretim sürecindeki sağlık protokolüne ilişkin bilgi verdi.

Okullarda maske takma ve ziyaretçilere aşı kartı ibraz etme zorunluluğu getirildi

Öğretmenlerin yüzde 82'sinin aşı olduğunu aktaran Keyle, okullarda ayrıca maske takma ve ziyaretçilere aşı kartlarını ibraz etme zorunluluğu getirildiğini belirtti.

Filistin'de 2020-2021 eğitim-öğretim yılında yüz yüze ve uzaktan olmak üzere karma eğitim modeli uygulanmıştı.

Son verilere göre, Filistin'de virüs nedeniyle 3 bin 891 kişi hayatını kaybederken, 349 bin 108 kişi virüse yakalandı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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