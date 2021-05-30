DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

Borcunu düşünürken 'Çengelli iğneyi' buldu
Can Dündar’dan ''Sedat Peker'' açıklaması: Bana ‘Asılmayı hak ettin’ diye mesaj göndermişti
Pedalseverlerden kütüphane projesi
Soylu'nun kurucusu olduğu sigorta şirketinden Peker'in iddiasına yanıt
1000 köpek kapasiteli Patipark açıldı
'Kimse öldüğüne inanmadı!.. Efsanesi bile Moğolları titretti'; Celaleddin Harezmşah...
Mustafa Cengiz: Sosyal medya hesaplarımı kapatacağım
İki doz aşı olanlar KKTC'ye karantinasız girebilecek
Pentagon'un gizli ordusu: Tamamen sivil, 'yenilmez ekip'
Afganistan'da bombalı saldırı: 6 ölü
Filistin Sağlık Bakanlığı: İsrail, 19 'katliam' işledi
Sahaflar Çarşısı’nın 69 yıllık 'Seyir Defteri'; kim ne yazmış?
Bakan Kasapoğlu açıkladı: THY Avrupa Ligi finali şifresiz yayımlanacak
Paşinyan’dan hırsız subay itirafı
Şehit eşinin haykırışı yürekleri dağladı

Filistin Sağlık Bakanlığı: İsrail, 19 'katliam' işledi

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in son saldırılarda, aileleri hedef alan 19 'katliam' gerçekleştirdiğini belirtti.

ABONE OL

Google News - Timeturk
30.05.2021 17:19:13
Filistin Sağlık Bakanlığı: İsrail, 19 'katliam' işledi

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, işlenen 19 katliamda 41'i çocuk, 25'i kadın 91 Filistinlinin hayatını kaybettiği ifade edildi.

Katliamlarda hedef alınan ailelere ilişkin bilgi verilen açıklamada, en çok can kaybının El-Kulek ailesine yönelik saldırıda yaşandığı ve ailenin 8'i çocuk, 6'sı kadın olmak üzere 21 ferdinin yaşamını yitirdiği kaydedildi.

Açıklamaya göre Ebu Avf ailesi de evlerini hedef alan saldırıda 1'i çocuk, 5'i kadın 9 üyesini kaybetti. Gazze'nin kuzeyindeki bir eve düzenlenen saldırıda ise Et-Tanani ailesinden 4'ü çocuk, 1'i kadın 6 Filistinli yaşamını yitirdi.

Saldırılarda El-Mısri, El-Attar, El-Hadidi, Ebu Hatab, Uşkentena ve El-İfrenci ailelerinin her biri de beşer ferdini kaybetti.

Şerir ve Emn ailelerinden dörder, Saliha ailesinden ise 3 kişi yaşamını yitirdi.

Aynı şekilde saldırılarda Et-Telbani, İsa, Arafe, Ebu Dayir, Bereke, Ez-Zubde ve El-Mensi ailelerinden ikişer kişinin vefat ettiği aktarıldı.

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 10 Mayıs'ta başlattığı saldırılar, Hamas ile varılan ateşkes doğrultusunda 21 Mayıs'ta yerel saatle 02.00'de sona ermişti.

İsrail'in saldırılarında 66'sı çocuk, 39'u kadın olmak üzere 254 Filistinli hayatını kaybetmiş, 1948 kişi yaralanmıştı.

 

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş