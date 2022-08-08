Filistin ile İsrail arasındaki ateşkes başladı!

İsrail ve Filistinliler arasında Pazar günü Gazze'de ilan edilen ateşkes TSİ 23.30'da yürürlüğe girdi.

Önce İslami Cihad örgütü, ardından da İsrail'de Başbakanlık ateşkesi doğruladı.

Ancak ateşkesin yürürlüğe girmesi sonrası bir süre İsrail'in Gazze Şeridi'nde hava saldırılarını sürdürdüğü, Filistinli grupların da İsrail'e roket saldırılarına devam ettiği bildiriliyor.

ABD Başkanı Joe Biden ateşkesi memnuniyetle karşıladı. Taraflara ateşkese uyma çağrısı yapan Biden, Amerikan yönetiminin sivil ölümlerin soruşturulmasını destekleyeceğini söyledi. .