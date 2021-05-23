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Filistin'i desteklemeyen bir BMGK açıklamasına ihtiyacımız yok

Filistin'in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Riyad Mansur, BM Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) Filistin halkına destek vermeyen bir açıklamasına ihtiyaç olmadığını belirtti.

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Google News - Timeturk
23.05.2021 08:09:12
Filistin'i desteklemeyen bir BMGK açıklamasına ihtiyacımız yok

Filistin'in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Riyad Mansur, BM Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) Filistin halkına destek vermeyen bir açıklamasına ihtiyaç olmadığını belirtti.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'da yer alan habere göre, Mansur, yaptığı açıklamada, "Filistin halkına yönelik saldırının durmasının ardından BM Güvenlik Konseyi'nin, Kudüs, Mescid-i Aksa, Şeyh Cerrah Mahallesi ve işgal altındaki diğer Filistin topraklarındaki halkımıza destek vermeyen bir açıklamasına ihtiyaç yok." değerlendirmesinde bulundu.

Mansur, "BM Güvenlik Konseyi'ndeki bazı dost ülkeler, bir şeyler yapılmasını istedi ancak biz davamıza zarar verecek bir şey olmaması konusunda ısrar ettik." ifadesini kullandı.

BM Güvenlik Konseyi, bir süre önce ortak bir açıklama yaparak, İsrail ile Hamas arasında varılan ateşkes anlaşmasına tamamen uyulması çağrısında bulunmuştu.

Açıklamada, 11 günlük krizin ardından varılan ateşkes anlaşmasından duyulan memnuniyet ifade edilmişti.

Söz konusu süreçte hayatını kaybeden tüm sivillerden dolayı Konsey üyesi ülkelerin yas tuttuğu kaydedilen açıklamada, "Güvenlik Konseyi üyeleri, başta Gazze olmak üzere Filistinli sivil halka acil insani destek sağlanmasının önemine vurgu yaptı." bilgisi verilmişti.

Açıklamada, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in bölgede kapsamlı ve hızlı bir yeniden inşa ve toparlanma süreci için uluslararası topluma yaptığı çağrıya da tam destek verildiği vurgulanmıştı.

BM Güvenlik Konseyi'nin, iki devletli çözüm perspektifinde bölgede kapsamlı ve sürdürülebilir bir barışın sağlanması noktasındaki adımları desteklediği belirtilen açıklamada, ateşkesle sağlanan sükunetin muhafaza edilmesinin önemine dikkat çekilmişti.

Ateşkes anlaşmasından önce BM Güvenlik Konseyi'nde ateşkes için ortak açıklama çabalarına ABD katılmamış, Konsey o günlerde ortak bir açıklama yapamamıştı.

 - İsrail'in Gazze saldırıları

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 10 Mayıs'ta başlattığı saldırılar, Hamas ile varılan ateşkes doğrultusunda 21 Mayıs'ta yerel saatle 02.00'de sona ermişti.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 66'sı çocuk, 39'u kadın 248 Filistinli hayatını kaybetmiş, 120 binden fazla kişi evlerinden olmuştu.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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