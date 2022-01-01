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Filistin hükümetinde sınırlı kabine değişikliği yapıldı
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Filistin hükümetinde sınırlı kabine değişikliği yapıldı

Filistin hükümetinde iki bakanlığı kapsayan kabine değişikliği yapıldığı bildirildi.

2 Saat Önce
2022-01-01 20:27:16
Filistin hükümetinde sınırlı kabine değişikliği yapıldı

Filistin Başbakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, İçişleri Bakanlığı görevine Ziyad Heb er-Rih, Vakıflar Bakanlığı görevine ise Hatim el-Bekri'nin getirildiği kaydedildi.

Açıklamada, söz konusu bakanlıkları, Başbakanlık görevini devraldığı 2019 yılından bu yana Muhammed İştiyye'nin üstlendiği hatırlatılarak, yeni bakanların bugün Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın önünde yemin edeceği bilgisi verildi.

İçişleri Bakanlığı koltuğunu devralan Heb Er-Rih, Filistin Koruyucu Güvenlik Servisi Başkanlığı görevini yürütürken, Vakıflar Bakanlığı'na getirilen Yüksek Yargı Konseyi üyesi Bekri ise Halil'deki İslami Hayır Kurumu Başkanlığı görevini üstleniyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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