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Filistin Halk Kurtuluş Cephesinin Batı Şeria'daki liderlerinden Cerrar serbest bırakıldı
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FHKC liderlerinden Cerrar serbest bırakıldı

TIMETURK / DÜNYA / Filistin Halk Kurtuluş Cephesinin Batı Şeria'daki liderlerinden Cerrar serbest bırakıldı

Filistin Halk Kurtuluş Cephesinin Batı Şeria'daki liderlerinden Cerrar serbest bırakıldı

İşgal altındaki Batı Şeria'da, Filistin Halk Kurtuluş Cephesi liderlerinden eski milletvekili Cerrar, yaklaşık 2 yıl süren mahkumiyetinin ardından özgürlüğüne kavuştu.

3 Saat Önce
2021-09-26 18:14:27
Filistin Halk Kurtuluş Cephesinin Batı Şeria'daki liderlerinden Cerrar serbest bırakıldı

Filistin Halk Kurtuluş Cephesi (FHKC) liderlerinden eski milletvekili 58 yaşındaki Halide Cerrar'ın yakınlarından Ömer Nezzal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail makamlarının Filistinli lideri öğleden sonra serbest bıraktığını belirtti.

Nezzal, İsrail'in kuzeyindeki Damon cezaevinde tutuklu bulunan Cerrar'ın, Batı Şeria'nın Cenin kentindeki Salim askeri kontrol noktasında serbest bırakıldığını ifade etti.

İsrail makamları, Cerrar'ın yaklaşık 3 ay önce kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden 31 yaşındaki kızı Süha Cerrar'ın cenaze törenine katılmasına izin vermemişti.

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) bünyesindeki FHKC'nin önde gelen liderlerinden eski milletvekili Cerrar, 28 Şubat 2019'da yaklaşık 20 aylık mahkumiyetten sonra İsrail makamlarınca serbest bırakılmıştı.

İsrail askerlerince Batı Şeria'nın Ramallah kentindeki evine 31 Ekim 2019'da düzenlenen baskınla tekrar gözaltına alınan Cerrar, 1 Mart'ta 2 yıl hapse ve 4 bin şekel (yaklaşık 1200 dolar) cezaya çarptırılmıştı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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