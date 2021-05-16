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Filistin'e destek yürüyüşüne katılan Bella Hadid'e İsrail'den tepki

New York'taki Filistin'e destek yürüyüşüne katılan Bella Hadid'e İsrail'den tepki geldi.

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Google News - Timeturk
16.05.2021 22:10:55
Filistin'e destek yürüyüşüne katılan Bella Hadid'e İsrail'den tepki

İsrail devletinin resmi Twitter adresinden yapılan paylaşımda New York'taki Filistin'e destek yürüyüşüne kefiye takıp elinde Filistin bayrağıyla katılan Bella Hadid için şu ifadeler kullanıldı:

"Bella Hadid gibi ünlüler yahudileri denize atmayı savunduğunda yahudi devletinin ortadan kaldırılmasını savunuyorlar. Bu İsrail-Filistin meselesi olmamalı. Bu bir insanlık meselesi olmalı. Yazıklar olsun sana."

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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