DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

Murat Kurum, iklim değişikliğiyle mücadele çalışmalarına ilişkin bilgi verdi
Dışişleri Bakanlığı’ndan ‘Olağanüstü İİT Toplantısı’ duyurusu
İsrail'in hava saldırısında aynı aileden 10 kişi katledildi
Babasını öldürüp annesini rehin aldı; 2’si asker 5 yaralı
Kocaeli'de dehşet veren olay: Babasını öldürdü, 5 kişiyi yaraladı
Fenerbahçe fark da yiyebilir şampiyon da olabilir
Prim günü doldurduktan sonra çalışmaya devam edince emekli maaşı düşer mi?
Filistin’e destek yürüyüşüne Fransız polisinden müdahale
Kassam Tugayları'ndan İsrail'e: Deprem etkisi yapacak hamlemizi bekleyin
Trabzonspor'da Hüseyin Türkmen ayrılıyor! Yeni adresi belli oldu
Efsane futbolcu Cantona'dan Filistin’e destek!
İsrail’in AP ve Al Jazeera saldırısına ilişkin ABD’den açıklama
Al Jazeera’den İsrail’in saldırısına tepki: Barbarca bir eylem!
ANALİZ: İsrail nasıl durdurulabilir?
Filistin bayrağını paylaştığı için Avusturya Başbakanı Kurz’un partisinden ihraç edildi

Filistin’e destek yürüyüşüne Fransız polisinden müdahale

Fransa'nın başkenti Paris'te, Filistin'e destek için toplanan göstericilere polis müdahale etti.

ABONE OL

Google News - Timeturk
15.05.2021 18:47:36
Filistin’e destek yürüyüşüne Fransız polisinden müdahale

Paris'te Barbes Meydanı'nda toplanan yüzlerce eylemci, Bastille Meydanı'na doğru yürüyüşe geçti. Filistin lehine İsrail karşıtı sloganlar atan göstericiler, Filistin bayrakları taşıdı.

Güzergah üzerinde bulunan binalarda oturanlar da balkonlarından Filistin bayraklarıyla gösteriye destek verdi.

Yoğun güvenlik önlemleri alan polis, protestoculardan eyleme son vermelerini istedi. Çok sayıda göstericiye para cezası kesen polis, eylemcilere biber gazı ve tazyikli suyla müdahale etti.

Öte yandan Paris Emniyet Müdürlüğü, gösteriye izin verilmediğini belirterek, güzergah üzerindeki iş yerlerinin kapalı kalmasını istedi.

Lyon kentinin Bellecour Meydanı'nda da İsrail'in Gazze ve Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırılarının protesto edilmesi ve Filistin'e destek verilmesi için eylem yapıldı.

Polis, Grenoble kentinde de Filistin'e destek gösterisinin düzenlenmesini yasakladı.

DAHA ÖNCE DE YASAKLANMIŞTI

Paris'te 12 Nisan'da Filistin'e destek için yapılmak istenen eylem de yasaklanmıştı. Filistin yanlısı derneklerin çağrısıyla Paris'te Dışişleri Bakanlığı yanındaki Invalides Meydanı'nda toplanan protestocular kısa süre gösteri yapmış, sonrasında polis göstericileri dağıtmıştı.

Fransa Filistin Dayanışma Derneği (AFPS) Başkanı Heilbronn, gösteri sonrası Dışişleri Bakanlığına gitmiş, buradan çıkışta polis ekipleri tarafından gözaltına alınmıştı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş